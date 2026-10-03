Mouse verticale Anker a 17,99€: ergonomia e 3 livelli DPI

Il mouse verticale wireless Anker scende a 17,99€ su Amazon, contro i 23,99€ del prezzo di listino, con uno sconto del 25% che lo porta sotto la soglia dei 18€. È una periferica pensata per chi passa molte ore davanti al PC e cerca un’impugnatura capace di favorire una posizione più neutra di polso e braccio. Si tratta quindi di un modo economico per sperimentare una presa diversa sul puntatore senza affrontare spese importanti.

Un’impugnatura diversa per le lunghe giornate al computer

La differenza principale rispetto a un mouse tradizionale sta nella forma verticale, che ruota la mano rispetto alla classica presa piatta. L’obiettivo è ridurre il carico complessivo durante i movimenti, un aspetto che diventa rilevante quando il cursore accompagna buona parte della giornata tra navigazione, documenti, studio e gestione della propria postazione.

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Le misure sono di 120 x 62,8 x 74,8 mm per un peso di 96,4 grammi. Dimensioni che consentono un’impugnatura ergonomica completa, senza però trasformare l’accessorio in un oggetto pesante da far scorrere sulla scrivania. Il prodotto Anker non pretende di sostituire un dispositivo medico ma propone un approccio più adatto a chi trova scomoda la presa convenzionale.

Tre livelli DPI, tasti rapidi e risparmio energetico

La sensibilità si regola su tre valori: 800, 1.200 o 1.600 DPI. In questo modo è possibile privilegiare un movimento più preciso e controllato oppure spostare velocemente il cursore sugli schermi più ampi, adattando il comportamento del mouse alle varie attività invece di restare legati a un’unica impostazione.

Ci sono poi i pulsanti avanti e indietro, comodi per muoversi rapidamente tra pagine web e cartelle. La connessione passa dal ricevitore USB wireless a 2,4 GHz, che trova posto nella parte inferiore della scocca quando non viene utilizzato. Una soluzione pratica anche per chi alterna una postazione fissa e un notebook e preferisce avere sempre a portata di mano il piccolo adattatore.

Dopo otto minuti di inattività il mouse entra da solo in modalità di risparmio energetico, e per riattivarlo basta premere il tasto destro o quello sinistro. L’alimentazione è affidata a due batterie AAA, che però non sono comprese nella confezione e vanno quindi acquistate separatamente.

Dal lavoro al gioco non competitivo

Il mouse verticale Anker si rivolge a chi cerca un accessorio economico per produttività, navigazione e sessioni di gioco non competitive. I tre livelli di sensibilità aiutano a trovare il proprio equilibrio personale, mentre il design verticale guarda soprattutto alle postazioni in cui il comfort prolungato conta più di configurazioni avanzate o di una lunga serie di tasti programmabili.

È una scelta indicata per chi usa il computer a lungo, tra lavoro, studio e svago, e desidera provare una presa che aiuti a mantenere polso e braccio in una posizione più naturale. A 17,99€ il risparmio è di 6€ rispetto al listino e permette di portarsi a casa un mouse verticale di un marchio riconoscibile, con collegamento wireless e tre livelli DPI tra cui scegliere a seconda delle esigenze.

All’interno della scatola si trovano il mouse, il ricevitore USB e il manuale di istruzioni, mentre la garanzia copre un periodo di 18 mesi.

Fonte: TecnoAndroid