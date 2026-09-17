Monitor Xiaomi 27 pollici 2K a 129 euro: è minimo storico

Scende a 129 euro il monitor Xiaomi da 27 pollici, e non è una di quelle offerte che passano inosservate: lo sconto applicato su Amazon è del 35% e porta il prezzo al minimo storico registrato finora. Cifra tonda, per un pannello che punta dritto al pubblico dei giocatori senza chiedere in cambio l’investimento tipico dei display da gaming di fascia alta. Il taglio di prezzo riguarda il modello con risoluzione 2K, quindi non il classico Full HD che spesso si trova in questa fascia.

Il cuore della proposta è un pannello LCD IPS con risoluzione 2560 x 1440 pixel, quella che comunemente viene chiamata 2K. Tradotto in termini pratici, significa più pixel da gestire rispetto a un Full HD e quindi immagini più definite, con dettagli che si leggono meglio sia nei giochi sia nell’uso di tutti i giorni. La tecnologia IPS, dal canto suo, è nota per la resa cromatica e per il comportamento agli angoli di visione, ma qui viene sfruttata soprattutto per la capacità di reagire in fretta agli scenari più dinamici, quelli dove l’immagine cambia continuamente e un pannello lento si farebbe notare subito.

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Fluidità, tempi di risposta e il resto della scheda tecnica

Il numero che fa la differenza, in un prodotto di questo tipo, è la frequenza di aggiornamento: 180 Hz. Un valore che va ben oltre i 60 Hz degli schermi standard e che si traduce in un movimento visibilmente più fluido, soprattutto nei titoli competitivi dove gli spostamenti rapidi sono la norma. Sparatutto, giochi di guida, qualsiasi cosa richieda reattività: la differenza si percepisce, e non serve essere professionisti per accorgersene.

A completare il quadro c’è un tempo di risposta GTG di 1 ms, pensato per tenere sotto controllo due fastidi ben noti a chi passa ore davanti a uno schermo. Il primo è il ghosting, quella scia leggera che accompagna gli oggetti in movimento veloce. Il secondo è la sfocatura del movimento, che rende meno leggibile l’azione proprio nei momenti in cui servirebbe la massima chiarezza. Con tempi di risposta così contenuti l’immagine resta pulita anche quando sullo schermo succede parecchio.

FreeSync e cosa comporta nella pratica

C’è poi il supporto ad AMD FreeSync, tecnologia che sincronizza in tempo reale il frame rate prodotto dalla scheda grafica con quello visualizzato dal monitor. Il vantaggio è concreto: meno lag percepito e maggiore stabilità dell’immagine nelle fasi più concitate, quando il carico grafico varia da un istante all’altro e il rischio di incertezze aumenta. È una di quelle funzioni che, una volta attive, non si notano proprio perché fanno il loro lavoro in silenzio.

Messe insieme, le caratteristiche disegnano un monitor pensato per chi gioca ma che non diventa scomodo nelle altre attività, dalla visione di contenuti al lavoro davanti allo schermo. La diagonale da 27 pollici abbinata alla risoluzione 2K rappresenta un compromesso piuttosto equilibrato in termini di densità di pixel, senza arrivare a dimensioni che richiedono scrivanie particolarmente profonde.

L’offerta Amazon è attiva in queste ore e riguarda lo sconto del 35% già applicato sul prezzo di listino. Il costo finale d’acquisto si ferma a 129 euro, valore più basso mai toccato da questo modello sulla piattaforma.