Fiat Topolino Dolcevita: capote di serie e canone da 39 euro

Fiat ha deciso di rendere la capote un affare per tutti, e così nasce Topolino Dolcevita, la nuova versione della microcar elettrica che porta il tetto in tela di serie e si affaccia sul mercato con una promozione da 39 euro al mese. Fino a poco tempo fa, per guidare la piccola quattro ruote torinese con il vento tra i capelli serviva puntare sulla Vilebrequin Collector’s Edition, un pezzo pensato per pochi e con un listino ben diverso. Ora quel dettaglio da cartolina estiva diventa qualcosa di molto più democratico, senza toccare la gabbia di protezione che resta dov’era, perché nel traffico reale serve davvero.

La logica dell’operazione è piuttosto lineare. La Fiat Topolino nasce come mezzo urbano essenziale, elettrico, ridotto all’osso nelle dotazioni ma curato nell’immagine, e proprio l’immagine è diventata la sua arma migliore. Aggiungere la capote significa allargare la platea di chi vuole quell’effetto vacanza al mare senza dover spendere di più per un’edizione da collezione.

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Una gamma che si allarga un pezzo alla volta

La Dolcevita entra in una famiglia che cresce in modo graduale, affiancando le versioni Corallo e Sport oltre alla già citata Vilebrequin. Nessuna corsa in avanti, nessun stravolgimento tecnico, solo un catalogo che si arricchisce di varianti estetiche e di personalità diverse, tutte costruite sullo stesso concetto di mobilità cittadina ridotta all’essenziale.

I numeri, del resto, raccontano che la formula regge. In Europa le consegne viaggiano con un balzo del 30% rispetto all’anno precedente, un dato che per un quadriciclo leggero elettrico non è affatto scontato. In Italia la situazione è ancora più netta, con una quota del 42,2% conquistata nei primi otto mesi dell’anno nel segmento dei quadricicli leggeri a batteria, quasi tre punti percentuali guadagnati in una sola tornata. Tradotto in parole semplici, quasi una microcar elettrica su due immatricolata nel Paese porta questo nome.

La promozione Back to School e i conti in tasca

Il calendario non è stato scelto a caso. Con settembre tornano la scuola, gli allenamenti nel pomeriggio, i mille spostamenti da gestire tra casa e palestra, e riemerge la solita domanda delle famiglie con figli dai 14 anni in su. Come farli muovere in autonomia senza lasciarli su uno scooter sotto la pioggia. È esattamente il punto in cui il marchio torinese ha deciso di affondare, con la promozione Back to School dedicata alla Topolino Verde Vita in pronta consegna.

I conti sono questi. Prezzo di partenza fissato a 6.950 euro, cifra valida però soltanto con rottamazione e finanziamento. Anticipo di 2.796 euro, poi 35 rate da 39 euro al mese e una rata finale da 4.394 euro, con TAN all’8,99% e TAEG al 13,47%. L’offerta resta valida fino al 28 settembre 2026.

La rata da meno di 40 euro è il vero messaggio dell’intera operazione, perché serve a mettere il quadriciclo elettrico in diretta concorrenza con i vecchi cinquantini a benzina, quelli che da decenni rappresentano il primo mezzo per i ragazzi. Il ragionamento è semplice, almeno sulla carta. Se la spesa mensile diventa paragonabile e in più ci sono quattro ruote, un tetto sulla testa e la ricarica da presa domestica, la scelta potrebbe spostarsi.

Sul fronte tecnico non cambia nulla rispetto a quanto già si conosce della Topolino, ed è proprio questa continuità a definire il carattere dell’operazione. La novità sta nella tela sopra la testa, in un posizionamento di prezzo più aggressivo e in una gamma che ora offre quattro modi diversi di interpretare lo stesso mezzo. Corallo per chi cerca il classico, Sport per chi vuole un tocco più deciso, Vilebrequin per chi non guarda al portafoglio e adesso Dolcevita per chi vuole l’aria aperta senza passare dalla cassa delle edizioni speciali.