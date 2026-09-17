Riavviare il PC, ogni quanto farlo davvero nel 2026

Riavviare il PC con una certa regolarità resta una delle abitudini più consigliate tra chi usa un computer tutti i giorni, e nel 2026 il consiglio non è affatto superato. Cambia però il modo in cui va inteso, perché la frequenza ideale dipende dal sistema operativo installato e, in parte, anche dal fatto che si tratti di un portatile o di un fisso. Le macchine Windows sono quelle che ne hanno più bisogno, mentre i sistemi Linux in genere se la cavano con molti meno riavvii.

In linea di massima, un riavvio settimanale di un PC Windows porta benefici concreti. Discorso leggermente diverso per i laptop, che avendo spazi interni ridotti e sistemi di raffreddamento più limitati andrebbero spenti, o quantomeno messi in sospensione, una volta finito il lavoro. Infilare un portatile addormentato dentro uno zaino è una scommessa rischiosa, perché se dovesse risvegliarsi in quello spazio chiuso le temperature possono salire parecchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ripartire da zero fa bene alla memoria del sistema

Il vantaggio principale del riavvio riguarda lo stato della memoria RAM. Mentre il computer lavora, applicazioni, processi e persino driver accumulano una specie di sedimento sotto il cofano. I processi in background si degradano, le cache delle app si gonfiano, i driver iniziano a generare errori. Sommando tutto questo, col passare dei giorni compaiono comportamenti strani e rallentamenti che sembrano senza spiegazione.

Un reboot completo svuota la memoria e permette di ricominciare da una lavagna pulita. C’è anche un aspetto legato alla sicurezza, visto che alcuni malware riescono a vivere soltanto temporaneamente nella memoria di sistema e vengono spazzati via nel momento in cui la macchina si riavvia. Chiaro, il riavvio da solo non basta a difendersi da un attacco, ma è un tassello che conta.

Sui computer con poca RAM il beneficio è ancora più evidente, perché si libera margine prestazionale. E anche una configurazione di fascia alta, con memoria abbondante e capace di restare accesa per settimane senza fare una piega, trae vantaggio da una sessione nuova ogni tanto. Serve soprattutto a tenere sotto controllo cosa gira davvero e a evitare consumi inutili dovuti ai memory leak.

Attenzione all’avvio rapido di Windows

C’è una particolarità di Windows che vale la pena conoscere. La funzione Avvio rapido, attiva di default nella maggior parte dei casi, impedisce al sistema di riavviarsi davvero quando si sceglie Arresta il sistema dal menu di alimentazione, raggiungibile dal menu Start oppure con Alt + F4. In pratica lo stato del kernel viene salvato nel file di ibernazione e ricaricato alla riaccensione.

Comodo per l’uso quotidiano, perché si torna operativi in fretta. Il problema è che, ripartendo da uno stato memorizzato, l’Avvio rapido vanifica proprio quei benefici che dal riavvio ci si aspetterebbe, dai rallentamenti alle perdite di memoria. In più riduce la già stretta finestra di tempo utile per entrare nel BIOS/UEFI, e in configurazioni dual boot con Windows e Linux può creare grattacapi con le partizioni del disco. Per aggirarlo basta tenere premuto Maiusc mentre si clicca su Arresta il sistema, oppure usare direttamente l’opzione Riavvia. Chi volesse disattivarlo del tutto può aprire il Pannello di controllo, andare su Opzioni risparmio energia, poi su Specifica comportamento pulsanti di alimentazione, cliccare su Modifica le impostazioni attualmente non disponibili e togliere la spunta alla voce dedicata prima di salvare.

Dopo gli aggiornamenti il riavvio non si discute

Il momento in cui riavviare è sempre la scelta giusta, anche a poche ore dall’ultima volta, è dopo l’installazione di aggiornamenti di programmi, funzionalità o hardware, così come quando il sistema operativo ne ha uno in sospeso. Per app e componenti hardware il reboot serve spesso a finalizzare l’installazione e a ripulire i residui delle versioni precedenti di applicazioni e driver. Windows, dal canto suo, richiede frequenti riavvii anche per patch minori. Tenere il sistema aggiornato è una delle misure di sicurezza più efficaci in assoluto, dato che quasi sempre le nuove release chiudono vulnerabilità note. Più si rimanda, più a lungo la macchina resta esposta. Negli ultimi tempi però alcuni aggiornamenti Windows hanno portato con sé bug curiosi, dai giochi che crashano fino a veri e propri blocchi del sistema, quindi una ricerca veloce prima di procedere è una precauzione sensata.

L’eccezione più rilevante riguarda Windows su ARM. A differenza dei sistemi x86 tradizionali, i processori ARM sono pensati per restare accesi a lungo, ed è il motivo per cui si trovano praticamente in ogni smartphone e tablet, oltre che nei Mac più recenti con Apple silicon. Anche queste macchine traggono comunque vantaggio da un riavvio occasionale, soprattutto dopo gli aggiornamenti, e spegnere e riaccendere resta un ottimo primo passo davanti a un problema inspiegabile.