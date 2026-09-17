AI generativa in Europa: la usa il 33% dei cittadini

L’intelligenza artificiale generativa in Europa nel 2025 ha superato una soglia che fino a pochi anni fa sembrava lontanissima, arrivando al 33% dei cittadini e al 20% delle imprese. Numeri che raccontano una tecnologia entrata nella quotidianità, ma che letti da vicino mostrano un quadro molto meno uniforme di quanto i titoli facciano pensare. Perché dietro quelle due percentuali si nasconde una geografia dell’uso frammentata, dove titolo di studio, età, territorio e dimensione aziendale contano più di quanto si immagini.

Un terzo della popolazione europea che dichiara di aver usato strumenti di AI generativa è un dato notevole per una tecnologia arrivata al grande pubblico da così poco tempo. Nessun’altra innovazione digitale recente ha avuto una curva di adozione simile in tempi così compressi. Il punto, però, è che la diffusione non procede in modo omogeneo: cresce dove ci sono già competenze, strumenti e contesti favorevoli, e rallenta sensibilmente altrove. Il risultato è una spaccatura che ricalca, quasi punto per punto, le disuguaglianze digitali già conosciute.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Chi usa davvero l’AI generativa e chi resta indietro

Il fattore che pesa più di tutti è l’istruzione. Chi ha percorsi formativi più lunghi utilizza questi strumenti con una frequenza decisamente superiore, mentre l’adozione cala man mano che il livello di studi si abbassa. Segue a stretto giro l’età: i più giovani sperimentano, provano, integrano l’AI nelle attività di studio e lavoro con naturalezza, mentre nelle fasce più adulte la diffusione si assottiglia. Poi c’è la variabile territoriale, che continua a dividere l’Europa in aree dove la tecnologia circola liberamente e zone dove l’accesso, o semplicemente l’abitudine, resta limitato.

Il combinato di questi elementi produce un effetto ben preciso. L’AI generativa non sta appianando i divari esistenti, li sta seguendo. Chi partiva con più strumenti culturali e digitali accelera, chi partiva svantaggiato accumula un ulteriore ritardo. Un meccanismo che riguarda tanto i singoli cittadini quanto i sistemi produttivi nazionali, e che rende poco utile ragionare solo sulle medie continentali.

Imprese e pubblica amministrazione, il peso della dimensione

Sul fronte aziendale il 20% di imprese europee che dichiara di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa va scomposto, perché la dimensione dell’organizzazione cambia radicalmente il risultato. Le realtà più grandi hanno budget, personale dedicato e strutture interne in grado di sperimentare, valutare, integrare. Le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale di gran parte dei tessuti economici europei, procedono con molta più lentezza, spesso per mancanza di competenze interne prima che di risorse.

Discorso analogo per la pubblica amministrazione, dove l’adozione dipende dalla capacità di ciascun ente di attrezzarsi, formare il personale e ripensare i propri processi. Anche qui la variabilità è alta e non esiste un percorso unico, il che rende difficile parlare di un livello medio di maturità digitale.

La posizione dell’Italia nel confronto europeo

Nel quadro complessivo l’Italia si colloca ancora sotto la media dell’Unione europea, sia guardando ai cittadini sia osservando il mondo delle imprese. Un posizionamento che riflette caratteristiche strutturali note, dalla composizione demografica al peso delle piccole aziende, passando per i divari nelle competenze digitali di base. Il ritardo italiano non è quindi un dato isolato, ma la conseguenza di condizioni di partenza che pesano sulla velocità di adozione. E finché quelle condizioni restano invariate, la distanza dai Paesi più avanzati dell’Unione difficilmente si riduce in modo significativo, indipendentemente dalla disponibilità degli strumenti sul mercato.