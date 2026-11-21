Il monitor curvo AOC QHD da 27 pollici e 240 Hz scende al suo minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday. Il modello in questione è il CQ27G4Z2, proposto a 149 euro contro un prezzo mediano di 179 euro. Si parla quindi di un taglio del 17%, una cifra che, per quanto riguarda questa piattaforma, non era mai stata raggiunta prima. Per chi cercava un pannello da gioco senza spendere troppo, il momento sembra quello giusto.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. C’è anche la possibilità di restituirlo entro 14 giorni nel caso in cui non soddisfi le aspettative, una garanzia che aiuta parecchio quando si acquista un monitor senza averlo mai visto dal vivo. Va precisato che i prezzi indicati si riferiscono al momento della pubblicazione e potrebbero cambiare nelle ore successive, cosa piuttosto comune durante le giornate di sconti più intense.

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Un pannello curvo pensato per il gaming

Il primo elemento che salta all’occhio è ovviamente la curvatura dello schermo. Un display curvo tende ad avvolgere il campo visivo di chi gioca e rende l’esperienza decisamente più immersiva rispetto a un classico pannello piatto. Su una diagonale da 27 pollici questo effetto si percepisce bene, senza però occupare tutta la scrivania.

Sotto la superficie lavora un pannello Fast VA ad alto contrasto. Tradotto in termini pratici significa neri profondi e tempi di risposta rapidi, due caratteristiche che si fanno sentire soprattutto nei titoli più movimentati. Il gameplay resta fluido e le immagini non perdono nitidezza nemmeno nelle scene più concitate. La risoluzione QHD, abbinata alla frequenza di aggiornamento da 240 Hz, completa un quadro tecnico che punta dritto al pubblico dei videogiocatori.

C’è poi la certificazione VESA DisplayHDR 400, che migliora la luminosità e alza il livello del contrasto. Il risultato si traduce in colori più vividi e in una resa generale più brillante, utile tanto nei giochi quanto nella visione di contenuti multimediali.

FreeSync Premium e protezione per gli occhi

Sul fronte della fluidità entra in gioco AMD FreeSync Premium, una tecnologia che sincronizza il monitor con la scheda video e garantisce un’esperienza di gioco scorrevole con bassa latenza. In pratica aiuta a evitare quei fastidiosi strappi dell’immagine che possono comparire quando il numero di fotogrammi varia durante una partita.

Non manca nemmeno un’attenzione al comfort visivo. La modalità Anti Blue riduce la luce blu considerata dannosa e rende la visione più confortevole anche nelle sessioni prolungate. Chi passa molte ore davanti allo schermo, tra lavoro e svago, può così giocare a lungo senza affaticare troppo gli occhi.

Fonte: TecnoAndroid