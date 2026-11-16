Netflix, rincari anche per i già abbonati: da 7,99 euro al mese

Netflix ha avviato l’invio delle comunicazioni ai già abbonati italiani per avvisarli dell’aumento dei prezzi che scatterà dal mese successivo. Dopo i rincari scattati per i nuovi clienti, adesso tocca anche a chi è iscritto da tempo alla piattaforma, con tariffe che partono da 7,99 euro al mese. La novità per i nuovi utenti era arrivata nella serata del 5 novembre 2026 e aveva coinvolto tutti i piani di abbonamento disponibili in Italia.

Per i piani Standard e Standard con pubblicità il ritocco è stato di 1 euro al mese, mentre il Premium è salito di 2 euro. Lo stesso aumento di 1 euro riguarda anche gli utenti extra, cioè l’opzione pensata per condividere l’account con persone che non vivono sotto lo stesso tetto.

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Il messaggio inviato agli abbonati Netflix

Secondo diverse segnalazioni comparse sui social, il servizio di streaming sta recapitando una email personalizzata che ricorda anche da quanto tempo l’abbonamento è attivo. In uno degli esempi circolati il messaggio si apre ringraziando il cliente per la sua presenza dal 2015 e prosegue spiegando che, a partire dal 13 dicembre, la spesa mensile salirà da 6,99 a 7,99 euro. Si tratta quindi del piano Standard con pubblicità, il cui nuovo costo entrerà in vigore dal 13 dicembre 2026.

Le motivazioni indicate da Netflix sono piuttosto chiare. L’azienda parla della volontà di offrire “nuovi contenuti ancora più entusiasmanti” e di aggiungere valore all’abbonamento. Nel testo viene ricordato che ogni settimana arrivano film, serie, eventi in diretta e contenuti esclusivi, con oltre 82 nuove uscite previste solo nel mese successivo. Al momento, però, sul sito ufficiale non compare ancora alcuna informativa dedicata ai rincari per chi è già cliente.

Quanto costano adesso i piani di abbonamento

Con il nuovo listino i prezzi Netflix cambiano in questo modo. Lo Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro al mese e include inserzioni pubblicitarie, streaming in Full HD, tutti i giochi per dispositivi mobili e la maggior parte di film e serie TV, con visione e download su un massimo di due dispositivi supportati alla volta. Lo Standard sale da 13,99 a 14,99 euro al mese e offre streaming in 1080p senza pubblicità, l’intero catalogo di film, serie e giochi e lo stesso limite di due dispositivi contemporanei.

Il Premium invece passa da 19,99 a 21,99 euro al mese. In cambio garantisce streaming in 4K Ultra HD con HDR, nessuna interruzione pubblicitaria, visione su un massimo di quattro dispositivi in contemporanea, download fino a sei e l’audio spaziale della piattaforma.

Il centro assistenza spiega che, quando è prevista una variazione di costo, gli utenti ricevono una email con tutti i dettagli un mese prima della data del rincaro. Nella cronologia dei pagamenti dell’account è possibile verificare la data di fatturazione e il prezzo del proprio piano. Una volta annunciata la modifica, le nuove tariffe valgono per tutti, ma resta sempre possibile cambiare piano oppure disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Cosa cambia con il piano con pubblicità

A differenza delle formule Standard e Premium, il piano Standard con pubblicità mostra annunci prima e durante la riproduzione della maggior parte dei contenuti. La quasi totalità del catalogo è comunque disponibile anche con questa opzione, anche se un numero limitato di titoli resta escluso per via di vincoli legati alle licenze. All’interno dell’app questi film e queste serie sono segnalati con l’icona di un lucchetto.

C’è poi una questione legata alla compatibilità. Alcuni dispositivi che supportano i piani senza annunci non funzionano con quelli che li prevedono, perché l’app Netflix o il software del dispositivo non possono essere aggiornati alla versione in grado di gestire la pubblicità.

Fonte: TecnoAndroid