Su Windows 11 circola da tempo una modifica al registro di sistema che promette di velocizzare l’apertura delle applicazioni all’accensione del computer. A quanto pare però l’intervento rischia di ottenere il risultato contrario e di rallentare il PC proprio nella fase in cui ci si aspetterebbe maggiore reattività. Chi ha qualche anno di esperienza alle spalle ricorda bene quanto fosse lento l’avvio di una macchina fino a non molto tempo fa, tra attese interminabili e dischi che lavoravano senza sosta. Oggi lo scenario è parecchio diverso grazie alla maggiore velocità degli SSD e a tutta una serie di migliorie introdotte nel tempo, eppure la ricerca del trucco capace di guadagnare qualche secondo in più non si è mai fermata.

Come Windows 11 gestisce i programmi all’accensione

Per capire dove nasce il problema bisogna partire da un meccanismo poco conosciuto ma molto utile. Il sistema operativo di Microsoft distribuisce nel tempo l’esecuzione di alcuni programmi configurati per aprirsi automaticamente subito dopo l’accesso dell’utente. Invece di lanciarli tutti nello stesso istante, Windows 11 può introdurre dei piccoli ritardi tra un’applicazione e l’altra.

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La logica dietro questa scelta è piuttosto semplice da intuire. Se tutti i software partissero contemporaneamente, processore, memoria e unità di archiviazione si troverebbero a gestire un carico di lavoro concentrato in pochissimi secondi. Il risultato sarebbe un sovraccarico delle risorse proprio nel momento in cui la piattaforma sta ancora completando le operazioni iniziali. Scaglionare le aperture serve quindi a evitare questo ingorgo e a mantenere il computer utilizzabile fin dai primi istanti dopo il login.

Si tratta di un comportamento che lavora dietro le quinte e che la maggior parte delle persone non nota nemmeno. Proprio perché questi ritardi esistono, però, c’è chi li considera un freno inutile e cerca un modo per eliminarli, convinto che togliere le pause significhi automaticamente avere un sistema più rapido. È qui che entra in gioco la modifica di cui si discute.

La chiave Serialize nel registro di sistema

Alcuni utenti hanno individuato un intervento che permette di agire direttamente su questo meccanismo di avvio ritardato. Il percorso coinvolto all’interno del registro è HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer, una sezione che riguarda le impostazioni legate all’account dell’utente e al comportamento di Esplora risorse.

Al suo interno è possibile creare una nuova chiave chiamata Serialize, ed è attraverso questa che si interviene sul modo in cui il sistema gestisce l’apertura dei software all’accensione. L’idea alla base del trucco è quella di far partire le applicazioni senza attendere i tempi previsti da Windows 11, così da averle pronte prima. Sulla carta sembra un vantaggio evidente, nella pratica la situazione può essere ben diversa.

Eliminando la distribuzione graduale dei carichi, infatti, si torna esattamente allo scenario che il meccanismo originale cercava di scongiurare. Tutti i programmi impostati per l’esecuzione automatica finiscono per contendersi le stesse risorse nello stesso momento, con processore, memoria e archiviazione chiamati a rispondere a troppe richieste insieme. Ecco perché una modifica pensata per accelerare le cose può finire per rallentare il PC invece di renderlo più scattante, soprattutto quando le applicazioni che si aprono da sole all’accesso sono parecchie.

Il punto di partenza per applicare questo intervento resta comunque la creazione della chiave Serialize nel percorso indicato del registro di sistema, un’operazione che va a toccare direttamente il modo in cui Windows 11 organizza l’apertura dei programmi subito dopo l’accesso.

Fonte: TecnoAndroid