Il malware Remus promette di fare qualcosa che sulla carta non dovrebbe essere possibile, cioè continuare a leggere la posta di Gmail anche dopo che l’utente ha cambiato la password per recuperare un account compromesso. A mettere sotto la lente questa promessa è stata la società di intelligence sulle minacce Hudson Rock, che ha analizzato le dichiarazioni di chi sta dietro al software malevolo. Gli sviluppatori di Remus Stealer, spiegano gli esperti di Malwarebytes, pubblicizzano infatti una funzionalità di lettura di Gmail che a loro dire sarebbe in grado di resistere proprio a questo passaggio e persino alla revoca della sessione.

Messa così sembrerebbe una minaccia capace di rendere inutile la contromossa più classica che si consiglia dopo un furto di credenziali. Le cose però appaiono meno nette quando si guarda al lavoro di Hudson Rock, che ha esaminato in prima persona il materiale promozionale di Remus e ha interrogato sia lo sviluppatore sia un probabile cliente. Rispetto alla presentazione di vendita le conclusioni risultano decisamente più prudenti. Secondo l’analisi il materiale mostra un’interfaccia per la lettura delle caselle di posta ma non dimostra che possa recuperare nuovi messaggi dopo che un account è stato completamente messo in sicurezza.

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Le spiegazioni dello sviluppatore di Remus

Quando gli è stato chiesto come funzioni concretamente questa capacità, lo sviluppatore del malware Remus ha fatto riferimento all’interazione con la memoria del browser, sostenendo che il software viene eseguito e poi termina. Ha aggiunto che i clienti ne avrebbero verificato l’efficacia e che il servizio riuscirebbe a eludere i controlli antifrode di Google. Ulteriori dettagli tecnici però non sono arrivati, e su questo punto la ricostruzione si ferma.

C’è poi un altro aspetto che ridimensiona parecchio il quadro. Sempre secondo Hudson Rock l’interfaccia per consultare le caselle di posta non prova nemmeno l’esistenza di una vulnerabilità zero day di Gmail. Il comunicato ufficiale è piuttosto chiaro nel precisare che l’affermazione più grave, quella secondo cui la posta in arrivo rimarrebbe leggibile anche dopo il ripristino dell’account, non è stata ancora verificata. Insomma tra quanto dichiarato dai venditori e quanto effettivamente dimostrato c’è una distanza non da poco.

L’ipotesi più plausibile e le contromisure consigliate

Che la funzione esista è un dato confermato. Remus commercializza una lettura integrata delle caselle email tramite malware e un cliente ne ha confermato sia la presenza sia il funzionamento. Il punto controverso riguarda il come. Per Hudson Rock lo scenario più verosimile è il riutilizzo dell’accesso ottenuto o stabilito durante la compromissione dell’endpoint, vale a dire del dispositivo infettato. Le prove raccolte quindi non identificano il meccanismo utilizzato né dimostrano che la posta resti accessibile dopo un ripristino completo dell’account.

Per chi utilizza Gmail ed è finito nel mirino di un attacco di questo genere, gli esperti di Malwarebytes suggeriscono di partire da un dispositivo separato e affidabile. Da lì conviene disconnettere il device sospettato di essere infetto prima di accedere di nuovo agli account con quest’ultimo. Il passo successivo è cambiare la password di Google, controllando con attenzione gli eventi di sicurezza recenti e l’elenco dei dispositivi che hanno effettuato l’accesso, così da rimuovere tutti gli accessi non autorizzati.

Fonte: TecnoAndroid