Galaxy Claw, l’agente AI Samsung che potrebbe agire nelle app

Samsung sta preparando Galaxy Claw, una nuova esperienza pensata per trasformare Galaxy AI in un vero e proprio agente personale capace di svolgere compiti concreti dentro app come Gmail, Calendario, Messaggi, Contatti e Telefono. Non si tratterebbe più soltanto di rispondere a domande o generare contenuti, ma di agire per conto dell’utente collegandosi ai servizi installati sullo smartphone. Negli ultimi anni il colosso coreano ha puntato con decisione sull’intelligenza artificiale e le più recenti generazioni di telefoni e dispositivi della casa raccontano bene questa ambizione crescente di automatizzare le attività quotidiane.

Il nome Galaxy Claw era già comparso nelle indiscrezioni legate al futuro abbonamento Galaxy AI Premium, ma finora mancavano dettagli su cosa potesse fare davvero. Adesso il quadro è un po’ più nitido grazie ad alcuni riferimenti individuati nel codice dell’app Personal Agent Core. Va detto subito che si parla di codice ancora in fase di sviluppo e che le funzioni scoperte potrebbero anche non arrivare mai sul mercato.

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Il cuore del sistema si chiama Personal Agent Core

Alla base di tutto c’è quello che Samsung definisce Personal Agent Core, abbreviato in PAC. Le stringhe presenti nell’applicazione lo descrivono come un sistema che aiuta Galaxy AI a completare attività lavorando con app e strumenti presenti sul dispositivo e con i servizi collegati. In pratica fa da ponte tra l’assistente e il resto del telefono.

I connettori disponibili sono parecchi: Calendario, Contatti, Galleria, Gmail, Messaggi, Notifiche, Perplexity, Telefono e Registratore vocale. Le descrizioni associate lasciano intendere che l’intelligenza artificiale potrebbe usarli per compiere azioni vere e non solo per recuperare informazioni. Si va dalla visualizzazione, creazione e gestione degli eventi in agenda alla consultazione e gestione della rubrica, passando per la visione di foto e video, la lettura e organizzazione della posta elettronica, l’invio di messaggi e la consultazione delle notifiche. C’è poi la ricerca sul web, insieme alla possibilità di effettuare e gestire chiamate e a quella di registrare e archiviare file audio.

Per chi usa smartphone e tablet Samsung il vantaggio sarebbe evidente. Invece di chiedere istruzioni a un assistente e poi saltare da un’app all’altra per portare a termine il lavoro, basterebbe affidargli più passaggi in sequenza e lasciare che se ne occupi direttamente. Naturalmente tutte queste integrazioni richiederebbero i permessi adeguati. Dal codice emerge che Personal Agent Core può chiedere l’accesso a dati e funzioni sensibili come contatti, foto, eventi del calendario, messaggi e chiamate, a seconda dell’attività da svolgere.

Automazioni programmate e nuovi strumenti in arrivo

Uno degli aspetti più interessanti di Galaxy Claw riguarda le automazioni ricorrenti. La funzione potrebbe supportare attività pianificate con cadenza oraria, giornaliera, settimanale oppure personalizzata. Gli utenti avrebbero anche la possibilità di modificare, mettere in pausa o avviare manualmente ciascun compito, così da mantenere il controllo su ciò che l’agente esegue in autonomia.

Accanto a questo sistema compaiono altre possibili novità. Tra le voci individuate figurano un Daily Brief, cioè un riepilogo quotidiano, un Device Cleaner per fare pulizia sul dispositivo e un Travel Planner dedicato all’organizzazione dei viaggi. Non mancherebbe nemmeno un widget apposito da posizionare nella schermata principale.

Al momento Samsung non ha confermato nulla in via ufficiale. Non esiste una tempistica per il debutto di Galaxy Claw e non si sa ancora quali dispositivi saranno compatibili con la nuova esperienza.

Fonte: TecnoAndroid