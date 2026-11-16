GTA 6, confezioni sigillate senza codice: cosa segnalano i fan

Le copie fisiche di GTA 6 stanno finendo al centro di una polemica che, a ridosso del lancio, nessuno a Rockstar avrebbe voluto affrontare. La scelta di rinunciare al tradizionale disco ottico per sostituirlo con una semplice confezione contenente un codice per il download aveva già fatto storcere il naso a molti appassionati, ma ora il malumore poggia su qualcosa di molto più concreto. A pochi giorni dall’uscita, prevista per il 19 novembre 2026, alcuni acquirenti raccontano infatti di aver aperto scatole comprate regolarmente e ancora sigillate senza trovarci dentro il codice necessario per riscattare il gioco su PlayStation Store o Xbox Store. Se venisse confermato si tratterebbe di un problema davvero serio.

Confezioni intatte ma senza nulla da riscattare

Le prime segnalazioni sono comparse sui social network e su Reddit. Il fenomeno non sembra particolarmente esteso, però tocca entrambe le piattaforme. In uno dei casi documentati un utente che aveva acquistato la versione PS5 ha mostrato l’interno della confezione, dove al posto del codice compariva soltanto una striscia grigia. Il cliente ha quindi chiesto un rimborso a Best Buy, la catena presso cui aveva fatto l’acquisto, ma il rivenditore avrebbe respinto la richiesta.

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Una vicenda molto simile arriva da un altro giocatore che aveva effettuato il preordine direttamente sul negozio ufficiale di Rockstar Games. Nella scatola c’era regolarmente il poster stampato su entrambi i lati incluso come bonus, mentre del codice per scaricare il titolo non c’era alcuna traccia. A quel punto l’acquirente si è rivolto all’assistenza di Rockstar, senza però ottenere risultati. Stando al suo racconto lo studio avrebbe chiuso due distinte richieste di supporto senza proporre alcuna soluzione.

Una responsabilità difficile da attribuire

Capire con chi prendersela è tutt’altro che semplice. Sul proprio sito ufficiale Rockstar invita chi ha comprato il gioco presso negozi esterni a contattare direttamente il punto vendita. Il punto è che le confezioni coinvolte risultavano ancora sigillate, quindi appare complicato scaricare automaticamente la colpa su Best Buy, Walmart o GameStop. L’ipotesi più credibile resta quella di un errore di stampa avvenuto durante la produzione e il confezionamento, un rischio che era lecito aspettarsi viste le modalità scelte per distribuire i codici in forma fisica.

Ovviamente la vicenda ha offerto nuovi argomenti a chi già criticava l’abbandono dei supporti ottici. Gli affezionati alle edizioni fisiche avevano contestato fin da subito la rinuncia ai dischi, che avrebbero comunque consentito di rivendere o prestare il gioco anche nel caso fosse stato necessario un download aggiuntivo.

Va anche detto che non esiste modo di confermare o smentire l’effettiva assenza dei codici, perché le scatole sono state aperte dagli acquirenti a casa propria. Proprio la mancanza di uno strumento per verificare la fondatezza di queste denunce rappresenta però un problema che l’editore avrebbe dovuto considerare, evitando di far ricadere tutto il peso sulle spalle dei giocatori.

Il nodo della sicurezza dei codici

Come se non bastasse si aggiungono anche alcuni timori legati alla sicurezza dei codici di GTA 6. Secondo alcune segnalazioni sarebbe possibile leggere le informazioni stampate all’interno della confezione puntandoci contro una torcia particolarmente potente, senza bisogno di rompere il sigillo. La falla riguarderebbe comunque soltanto alcune confezioni europee, nelle quali mancherebbe uno strato protettivo aggiuntivo.

Fonte: TecnoAndroid