Il mondo di DOOM sta per fare irruzione in Rainbow Six Siege. Ubisoft ha annunciato un crossover dedicato allo Slayer, il celebre protagonista della saga infernale, che arriverà nello sparatutto tattico insieme a una serie di modifiche destinate a cambiare diversi aspetti del gioco. Non si tratta quindi di una semplice comparsata a tema, perché accanto all’ospite d’eccezione è previsto un pacchetto di interventi che tocca anche il modo in cui si affrontano le partite.

Tutte queste novità fanno parte di Operation Vital Signal, la quarta stagione dell’undicesimo anno del titolo, che chiude anche questo ciclo come ultima della serie annuale. Il debutto è fissato per il 1° dicembre e riguarderà sia PC sia console, così da permettere all’intera community di accedere ai nuovi contenuti nello stesso momento, a prescindere dalla piattaforma scelta per giocare.

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Lo Slayer e l’annuncio al Six Major di Osaka

La presentazione è avvenuta in una cornice di primo piano, cioè il Six Major di Osaka, uno degli appuntamenti competitivi più seguiti da chi gioca a Rainbow Six Siege. Proprio in quell’occasione Ubisoft ha scelto di mostrare l’arrivo dello Slayer e, sullo stesso palco, ha svelato un altro cambiamento di peso che riguarda una figura ben nota ai giocatori di lunga data.

Si tratta della revisione completa di Doc, uno degli operatori più conosciuti dell’intero gioco. Il medico perde infatti la sua storica pistola Stim, lo strumento che da sempre ne caratterizzava lo stile, e al suo posto riceve un dispositivo del tutto diverso. Il cambio non è un semplice ritocco estetico o numerico ma un ripensamento del suo ruolo all’interno della squadra, visto che modifica in profondità il modo in cui il personaggio assiste i compagni durante gli scontri.

La nuova dotazione si chiama E Heal Monitor e permette di curare gli alleati a distanza, senza dover raggiungere fisicamente chi ha bisogno di aiuto. In un gioco dove ogni spostamento può costare caro, poter intervenire senza esporsi cambia la prospettiva con cui il medico partecipa all’azione.

Come funziona il nuovo sistema di cura di Doc

Il meccanismo ruota attorno a speciali cerotti medici con cui tutti i membri della squadra inizieranno la partita. Doc potrà attivarli attraverso il monitor anche quando i compagni si trovano dietro una parete oppure su un altro piano dell’edificio. In pratica la posizione dell’alleato non rappresenterà più un ostacolo e il supporto potrà arrivare anche in situazioni in cui, fino a oggi, il soccorso sarebbe stato complicato o troppo rischioso.

Le opzioni a disposizione sono due. Il medico potrà semplicemente curare un compagno ferito oppure rianimarlo dopo che è stato abbattuto, riportandolo così nello scontro senza doverlo andare a recuperare di persona. Per orientarsi al meglio, l’interfaccia mostrerà le condizioni di salute di tutti gli alleati, offrendo un quadro immediato di chi si trova in difficoltà e di chi invece può ancora reggere la pressione degli avversari.

Esistono comunque dei limiti pensati per mantenere l’equilibrio. Il sistema dell’E Heal Monitor potrà intervenire su un solo operatore alla volta, quindi le scelte andranno ponderate con attenzione nei momenti più concitati della partita. Doc, infine, conserverà la possibilità di curare sé stesso.

Fonte: TecnoAndroid