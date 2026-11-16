Netflix aumenta i prezzi in Italia: Premium sale a 21,99 euro

Gli abbonati italiani a Netflix farebbero bene a controllare la casella di posta, perché in questi giorni la piattaforma sta inviando email personalizzate per annunciare l’aumento dei prezzi anche a chi è già cliente da tempo. I nuovi importi scatteranno a partire dal mese prossimo, però non per tutti nello stesso giorno. Ogni messaggio riporta infatti da quanto tempo dura l’abbonamento e la data esatta in cui la spesa mensile cambierà. Proprio quella data varia da utente a utente, perché dipende dal ciclo di fatturazione di ciascuno.

Il ritocco non arriva del tutto a sorpresa. I nuovi listini erano già stati introdotti per chi si iscriveva dal 5 novembre 2026 e ora l’onda raggiunge anche la base storica degli abbonati Netflix. La motivazione ufficiale è quella di sempre, cioè aggiornare le tariffe per “offrire nuovi contenuti ancora più entusiasmanti”. Una spiegazione che difficilmente convincerà fino in fondo chi si ritrova a pagare qualcosa in più ogni mese senza aver cambiato nulla nel proprio piano.

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Quanto costano adesso i piani Netflix

Gli incrementi riguardano tutte e tre le formule disponibili, anche se con pesi diversi. Il piano Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro al mese. Resta invariato quello che offre, quindi streaming in Full HD su due dispositivi con la presenza di inserzioni pubblicitarie durante la visione. Si tratta dell’opzione più economica del catalogo, e anche lei subisce il suo euro di rincaro.

Sale di un euro anche il piano Standard senza pubblicità, che da 13,99 arriva a 14,99 euro mensili. Le caratteristiche sono quelle già note a chi lo utilizza, con qualità Full HD, nessuna interruzione pubblicitaria e la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente.

Il salto più consistente tocca invece il piano Premium, che passa da 19,99 a 21,99 euro al mese, con un aumento di due euro. In cambio resta il pacchetto più ricco dell’offerta, con video in 4K con HDR, audio spaziale, fino a quattro dispositivi in streaming nello stesso momento e sei dispositivi abilitati ai download.

A tutto questo si aggiunge un altro dettaglio da non trascurare. Cresce di 1 euro al mese anche la quota prevista per gli utenti extra, vale a dire le persone esterne al nucleo domestico con cui si sceglie di condividere l’account. Chi ha già attivato questa opzione vedrà quindi salire ulteriormente il totale in bolletta.

Come funziona la comunicazione agli abbonati

Per capire il tono di questi messaggi basta guardare un esempio concreto. In una delle email circolate in questi giorni, Netflix informa un cliente iscritto dal 2015 che dal 13 dicembre il suo importo mensile salirà da 6,99 a 7,99 euro. Il giorno indicato, come detto, non è uguale per tutti e si sposta in base alla scadenza di pagamento del singolo abbonamento.

C’è poi un aspetto curioso. Al momento sul sito ufficiale di Netflix non compare alcun avviso dedicato agli aumenti per chi è già abbonato, perciò l’unico canale scelto dalla piattaforma per comunicarli resta la posta elettronica personale. Chi non ha ancora trovato il messaggio nella propria casella con buona probabilità lo riceverà a breve.

Rimane comunque una porta aperta per chi non intende accettare i nuovi prezzi. Netflix ricorda infatti che è possibile cambiare piano oppure disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale.

Fonte: TecnoAndroid