Gli attacchi ransomware non si fermano al momento in cui un’azienda scopre i propri sistemi bloccati e riceve una richiesta di riscatto. I dati rubati durante queste incursioni possono avere una seconda vita molto più insidiosa e trasformarsi in vere e proprie armi di influenza politica quando finiscono nelle mani di attori ostili. Il tema diventa particolarmente delicato guardando alle elezioni 2027 in Italia, perché con l’avvicinarsi del voto aumenta il rischio che queste informazioni vengano sfruttate per scopi che vanno ben oltre il semplice guadagno economico.

Per lungo tempo il ransomware è stato percepito soprattutto come un problema delle imprese, una questione da gestire tra reparti informatici, consulenti e assicurazioni. Oggi lo scenario appare più ampio. Gli archivi sottratti alle aziende possono infatti diventare materiale prezioso per chi punta a orientare l’opinione pubblica, e questo sposta la questione dal piano tecnico a quello democratico. Un attacco che sembra riguardare soltanto una singola società può così avere ricadute su un intero Paese.

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Dagli archivi aziendali alla profilazione dei cittadini

Il cuore del problema sta nella profilazione. Le informazioni trafugate durante un attacco, una volta raccolte e messe in ordine, possono servire a costruire un quadro dettagliato delle persone a cui si riferiscono. Non si tratta più solo di un elenco di nomi o di contatti ma di uno strumento che permette di capire chi sono i cittadini, quali caratteristiche li accomunano e in che modo potrebbero reagire a determinati messaggi.

È proprio questo passaggio a rendere i dati rubati così appetibili per chi ha intenzioni ostili. Un profilo ben costruito consente di suddividere la popolazione in gruppi e di individuare quelli più sensibili a certi argomenti. In un periodo elettorale questa capacità assume un peso enorme, perché offre la possibilità di rivolgersi a fasce specifiche di elettori con contenuti studiati apposta per loro. Il rischio legato alle elezioni 2027 nasce esattamente da qui, cioè dalla possibilità che materiale sottratto per fini criminali venga riutilizzato per incidere sulle scelte di voto. C’è poi un aspetto che rende la faccenda ancora più subdola. Chi riceve un messaggio confezionato sulla base del proprio profilo difficilmente si accorge di essere il bersaglio di un’operazione costruita a tavolino. Il contenuto appare pertinente, vicino ai propri interessi e alle proprie preoccupazioni, e proprio per questo risulta più convincente rispetto a una comunicazione generica rivolta a tutti.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella disinformazione mirata

A complicare ulteriormente il quadro interviene l’intelligenza artificiale. Gli strumenti di AI rendono molto più semplice e rapido lavorare su grandi quantità di informazioni, un compito che in passato avrebbe richiesto tempo e risorse considerevoli. Allo stesso modo permettono di generare contenuti su misura in tempi ridottissimi, adattando toni e argomenti al destinatario.

L’unione tra archivi trafugati e tecnologie di questo tipo apre la strada a campagne di disinformazione mirata sempre più sofisticate. Non più messaggi uguali per tutti ma narrazioni costruite in base al profilo di ciascun gruppo di cittadini, capaci di colpire nel punto giusto e di amplificare paure, dubbi o malcontenti già presenti. La combinazione tra profilazione e intelligenza artificiale moltiplica quindi l’efficacia potenziale di queste operazioni.

È questa la ragione per cui la sicurezza dei dati aziendali non può più essere considerata una faccenda privata. Ogni archivio violato rappresenta un tassello che, messo insieme ad altri, può contribuire a formare un mosaico utile a chi vuole manipolare il dibattito pubblico. In vista delle elezioni 2027 cresce dunque il timore che le informazioni sottratte alle imprese con gli attacchi ransomware vengano impiegate per profilare i cittadini e alimentare campagne di disinformazione mirata, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid