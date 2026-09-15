Mistral, Mensch respinge l’appello a rallentare di Amodei

Arthur Mensch non ha nessuna intenzione di rallentare. Il numero uno di Mistral ha liquidato in due parole l’appello alla prudenza arrivato da Dario Amodei, il fondatore di Anthropic che vorrebbe vedere l’intera industria dell’intelligenza artificiale alzare il piede dall’acceleratore: «Don’t pace». Non rallentate. Una risposta secca, quasi da social, che però dice parecchio sul clima che si respira oggi nel settore e su quanto poco spazio ci sia, almeno in Europa, per il lusso di fermarsi a riflettere.

Il punto è che le due posizioni partono da presupposti diversi. Amodei ragiona da chi guida un laboratorio che si trova già in testa alla corsa e può permettersi di invocare una frenata collettiva, magari per ragioni di sicurezza, magari perché chi è davanti ha tutto l’interesse a congelare le posizioni. Arthur Mensch guarda la stessa scena da una prospettiva molto meno comoda, quella di un’azienda europea che insegue e che sa benissimo quanto sia difficile recuperare terreno quando gli altri hanno più capitali, più data center e più tempo alle spalle.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Mistral: 3 miliardi di euro e una corsa che l’Europa non guida

Dietro quella battuta ci sono numeri concreti. Si parla di 3 miliardi di euro, una cifra che nel panorama europeo dell’intelligenza artificiale pesa parecchio e che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto sia diventata seria la partita per Mistral. Soldi che servono a comprare potenza di calcolo, a pagare ricercatori contesi da mezzo mondo, a costruire infrastrutture che non si improvvisano. In un contesto del genere, invitare alla calma suona come un invito a lasciar perdere.

C’è poi un dettaglio che ricorda quanto tutta questa architettura sia fragile, cioè l’interruzione di corrente dello scorso giugno. Un blackout che ha messo in evidenza un tema spesso sottovalutato nelle discussioni sull’IA: i modelli non vivono nel cloud inteso come metafora, vivono dentro capannoni pieni di server che consumano energia in quantità industriali e che si fermano quando l’elettricità viene a mancare. L’energia è diventata un fattore competitivo tanto quanto gli algoritmi, e chi non ha accesso a fonti abbondanti e stabili parte già svantaggiato.

Il dibattito sul rallentamento dell’IA e chi ha interesse a frenare

La richiesta di rallentare che arriva da Dario Amodei non è nuova nel dibattito sulla sicurezza dei modelli avanzati, ed è un tema che divide l’industria da tempo. Da una parte c’è la convinzione che accelerare senza controllo porti a sistemi difficili da governare. Dall’altra c’è la lettura più cinica, quella secondo cui il freno viene sempre proposto da chi ha già accumulato un vantaggio e preferirebbe non vederlo eroso.

Arthur Mensch si colloca senza troppi giri di parole nella seconda categoria. Il suo «Don’t pace» non è una dichiarazione di irresponsabilità, è la constatazione che l’Europa accumula già abbastanza ritardo così com’è. Frenare adesso significherebbe, per chi sta dietro, rinunciare a competere.

La tensione tra queste due visioni è destinata a restare, perché tocca interessi industriali enormi e riguarda anche il modo in cui i governi decideranno di regolare il settore nei prossimi anni. Quello che emerge dallo scambio tra i due è soprattutto una fotografia delle asimmetrie: chi corre davanti può permettersi di parlare di prudenza, chi insegue misura ogni mese di ritardo. E il fatto che a rispondere sia stato il fondatore dell’unica realtà europea davvero in grado di sedersi a quel tavolo rende la questione ancora più significativa per il continente.