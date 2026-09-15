Mercedes Classe E EQ: foto spia svelano i fari definitivi

La Mercedes Classe E EQ continua a farsi vedere in giro con sempre meno pellicole e coperture addosso, e le ultime foto spia circolate su Instagram raccontano qualcosa in più su come sarà davvero la berlina elettrica attesa all’inizio del 2027. Non si tratta di rivoluzioni improvvise, piuttosto di quel lento spogliarsi tipico dei prototipi quando la presentazione si avvicina: prima cadono le plastiche più ingombranti, poi restano solo gli adesivi mimetici, infine la vettura si mostra per quello che è. E qui siamo già a buon punto. Chi segue questo genere di caccia fotografica sa bene che il frontale è sempre l’ultima parte a essere liberata, perché è lì che si concentra l’identità di un modello. Proprio per questo le nuove immagini hanno un peso diverso rispetto a quelle viste nei mesi passati sui muletti della berlina elettrica della Stella.

I fari raccontano il volto definitivo della Classe E EQ

Il dettaglio più succoso riguarda appunto il muso. Le pesanti coperture in plastica che nascondevano il gruppo ottico sono state rimosse e finalmente si intravede il disegno definitivo dei fari anteriori. Le luci diurne conservano il motivo della stella Mercedes, quel pattern che negli ultimi modelli elettrici della casa di Stoccarda è diventato una sorta di firma visiva immediatamente riconoscibile anche a fari spenti.

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Sul posteriore, invece, arriva la piccola sorpresa. I gruppi ottici abbandonano l’impostazione vista in precedenza sui prototipi e adottano un disegno diverso, costruito su linee dritte, mentre sparisce il motivo delle stelle che nelle immagini precedenti sembrava dato per assodato. Un cambio di rotta interessante, perché suggerisce che il lavoro sui dettagli stilistici sia proseguito fino a fasi piuttosto avanzate dello sviluppo. Osservando la Mercedes Classe E EQ da dietro, quindi, l’impressione complessiva cambia sensibilmente rispetto a quanto si era visto finora. Il resto della carrozzeria resta ancora parzialmente coperto, ma la riduzione della mimetizzazione consente già di leggere meglio le proporzioni generali e i volumi della vettura. È un processo graduale, quasi scenografico, che i fotografi specializzati conoscono bene e sfruttano con pazienza.

Presentazione attesa nei primi mesi del 2027

Sul fronte tempistiche, la Classe E EQ sarà una vettura completamente elettrica e la sua presentazione è attesa nei primi mesi del 2027. Mercedes non ha ancora comunicato una data ufficiale, ma il livello di messa a punto mostrato dai prototipi lascia intendere che il programma sia ormai a uno stadio avanzato. Quando i muletti girano con così poche protezioni e con i gruppi ottici definitivi già montati, di solito significa che il grosso del lavoro è alle spalle. Le foto spia diffuse rappresentano dunque un altro passaggio verso la versione di serie. Nei prossimi mesi è plausibile che emergano ulteriori dettagli, magari sugli interni o su altri elementi della carrozzeria, man mano che i camuffamenti verranno ridotti ancora. Per ora il quadro che si compone è quello di una berlina che gioca sulla continuità con il linguaggio stilistico già visto sui modelli elettrici della gamma, con l’eccezione di quel posteriore ridisegnato che introduce un elemento di novità non previsto.

Resta il fatto che i prototipi in circolazione stanno diventando una fonte di informazioni sempre più ricca, e che la distanza tra quello che si vede oggi e la Mercedes Classe E EQ di serie si sta assottigliando parecchio. Il disegno dei fari, anteriori e posteriori, è il primo tassello davvero definitivo a essere finito sotto gli obiettivi.