Microsoft Edge, l’IA aiuterà a risolvere i problemi del browser

Microsoft Edge si prepara ad accogliere un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, pensato per aiutare chi si ritrova alle prese con un browser che non si comporta come dovrebbe. La funzione arriverà accompagnata da controlli sulla privacy e punta a risolvere una situazione che conoscono un po’ tutti. Capita infatti che un programma usato ogni giorno cominci a rallentare senza un motivo apparente, oppure che inizi a dare problemi di varia natura proprio nel momento meno opportuno.

Gli esempi sono quelli classici. Un video che non viene riprodotto correttamente, un sito che non permette di accedere o che presenta qualche anomalia difficile da decifrare. Per chi ha dimestichezza con impostazioni e menu nascosti si tratta spesso di pochi minuti di lavoro. Chi invece non è abituato a “smanettare” può trovarsi davanti a un vero rompicapo, e individuare la causa del malfunzionamento rischia di richiedere parecchi tentativi prima di arrivare a qualcosa di concreto.

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Il tempo perso a cercare soluzioni online

Lo scenario più comune è facile da immaginare. Qualcuno apre il motore di ricerca, digita il problema, scorre forum e guide più o meno aggiornate e alla fine prova a modificare qualche voce nelle impostazioni del browser. Poi incrocia le dita e spera che tutto torni a funzionare. Un percorso che può far perdere tantissimo tempo e che non sempre porta al risultato sperato, anche perché le soluzioni trovate in rete raramente tengono conto della configurazione specifica di chi le applica.

Proprio qui entra in gioco la novità in arrivo su Microsoft Edge. La buona notizia è che molto presto potrà essere il browser stesso a riconoscere l’intoppo e a suggerire come rimediare, senza costringere l’utente a improvvisarsi tecnico o a passare da una pagina all’altra alla ricerca della risposta giusta.

Come funziona Fix an issue

La funzionalità si chiama Fix an issue ed è quella che Microsoft sta preparando per il proprio browser. In pratica si tratta di una sorta di assistente tecnico integrato direttamente nelle impostazioni, a cui gli utenti potranno descrivere ciò che non va. A quel punto lo strumento restituirà spiegazioni e consigli personalizzati, costruiti sul caso specifico e non su indicazioni generiche valide per chiunque.

L’aspetto più interessante riguarda il modo in cui l’assistente elabora le sue risposte. Fix an issue potrà infatti utilizzare alcune informazioni sul funzionamento del browser per formulare suggerimenti più pertinenti rispetto al problema segnalato. È proprio questa capacità di guardare dentro il comportamento di Edge a distinguere il nuovo strumento da una semplice ricerca sul web o da una chat generica, perché il contesto in cui nasce il guasto diventa parte integrante della diagnosi.

Ed è anche per questo che Microsoft ha previsto dei controlli sulla privacy legati all’assistenza basata sull’intelligenza artificiale. Il fatto che l’assistente possa accedere a determinati dati sul funzionamento di Edge rende infatti necessario un sistema che permetta di gestire quali informazioni vengono messe a disposizione. Dal punto di vista pratico l’obiettivo resta quello di trasformare Microsoft Edge in un browser capace di occuparsi da solo di buona parte dei problemi più frequenti, dal video che non parte al sito che rifiuta l’accesso, guidando l’utente verso la soluzione direttamente dalle impostazioni attraverso l’assistente Fix an issue.

Fonte: TecnoAndroid