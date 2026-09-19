Microreattori nucleari, l’elettronica della Formula 1 li ispira

La tecnologia nata nei box della Formula 1 potrebbe finire dentro un reattore nucleare, e non è una provocazione da titolo ad effetto. Il nodo del nuovo nucleare, infatti, non è solo il reattore in sé, perché per costruire centrali piccole, economiche e soprattutto replicabili serve smettere di disegnare ogni singolo componente partendo da un foglio bianco. È qui che l’elettronica delle monoposto diventa, a sorpresa, un riferimento credibile anche per chi lavora sui microreattori.

L’idea di fondo è semplice da capire, anche senza una laurea in ingegneria. Le centrali tradizionali sono progetti monumentali, pensati uno per uno, con tempi lunghi e costi che tendono a gonfiarsi strada facendo. I SMR, cioè i piccoli reattori modulari, ribaltano la logica: impianti compatti, costruiti in serie, assemblati come se fossero prodotti industriali e non cattedrali. Perché questo funzioni davvero, però, serve una filiera di componenti già maturi, testati, disponibili sul mercato. Altrimenti il vantaggio economico evapora prima ancora di posare il primo modulo.

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Perché la Formula 1 c’entra davvero con il nucleare

Il punto di contatto è l’elettronica di potenza. Un microreattore lavora con potenze elettriche che, almeno per alcuni sottosistemi, si avvicinano a quelle gestite dai veicoli ad alte prestazioni di ultima generazione. Detto in parole povere: gestire flussi di energia elevati, in spazi ridotti, con affidabilità assoluta e dissipazione termica sotto controllo è esattamente il mestiere che il motorsport ha imparato a fare negli ultimi vent’anni, spinto da regolamenti che hanno reso l’ibrido il cuore della competizione.

Su una monoposto ogni grammo conta, ogni centimetro cubo pure, e un guasto elettronico significa ritiro. Su un microreattore le priorità cambiano, ma la logica progettuale resta sorprendentemente vicina: componenti compatti, robusti, ripetibili. Non si tratta di prendere una centralina da pista e infilarla in una centrale, ovviamente. Si tratta di riutilizzare competenze, architetture e processi produttivi già rodati, evitando anni di sviluppo da zero.

Antares, il microreattore R1 e la scelta britannica

Su questa somiglianza ha deciso di puntare Antares, che ha affidato a Motion Applied, società britannica specializzata proprio nell’elettronica di potenza, parte del sistema di conversione del suo microreattore R1. Una scelta che dice parecchio sul modo in cui il settore si sta muovendo: invece di costruire tutto internamente, si va a pescare dove la competenza esiste già, anche se arriva da un mondo apparentemente lontanissimo come quello delle corse.

Il sistema di conversione è un pezzo tutt’altro che secondario. È l’anello che trasforma l’energia prodotta dal reattore in elettricità utilizzabile, gestendola e adattandola. Farlo bene significa guadagnare in efficienza e in affidabilità, farlo male significa creare un collo di bottiglia proprio nel punto in cui l’impianto dovrebbe dare il meglio di sé.

Fonte: TecnoAndroid