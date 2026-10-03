Ghana cuckooshrike, l’uccello perduto filmato per la prima volta

Per oltre 13 anni nessuno era riuscito a vederlo. Ora il Ghana cuckooshrike è ricomparso tra le foreste della Costa d’Avorio e, per la prima volta, qualcuno è riuscito a riprenderlo con una telecamera. Parliamo di uno splendido uccello inserito tra le cosiddette specie perdute, cioè animali di cui non si hanno più notizie da così tanto tempo che diventa difficile dire se esistano ancora. Questa notizia conta due volte. C’è la riscoperta di una specie sparita dai radar e c’è anche un primato, perché finora nessuno l’aveva mai filmata.

Una specie perduta che non era mai stata ripresa

Quando si parla di specie perduta si pensa subito all’estinzione. In realtà le due cose non coincidono. Una specie viene considerata perduta quando per anni nessuno riesce a documentarne la presenza. Non significa che sia scomparsa per sempre, ma che nessuno è riuscito a confermare che ci sia ancora. Nel caso del Ghana cuckooshrike il silenzio è durato più di 13 anni. È un periodo lunghissimo per chi studia gli uccelli, e in un tempo simile i dubbi sulla sopravvivenza di un animale tendono a crescere.

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Per questo il ritrovamento in Costa d’Avorio pesa così tanto. Non c’è stata soltanto un’osservazione. Per la prima volta esistono immagini in movimento di questo volatile, e la differenza non è da poco. Un avvistamento raccontato a voce resta difficile da verificare. Un filmato invece mostra l’animale nel suo ambiente, ne documenta l’aspetto e prova la sua presenza in modo molto più solido. Per una specie di cui non era mai stato registrato nemmeno un video, queste riprese sono un documento senza precedenti.

Le foreste della Costa d’Avorio e il ritorno di un uccello splendido

Il Ghana cuckooshrike è stato ritrovato proprio nelle foreste ivoriane. È lì che il volatile è tornato a mostrarsi dopo oltre un decennio di assenza. Già nel nome, questo uccello rimanda al Ghana, ma la sua ricomparsa è avvenuta nel Paese confinante. Il dato conferma che la specie è ancora presente in quest’area dell’Africa occidentale, dove le sue tracce si erano perse da tempo.

C’è poi l’aspetto estetico, che non passa inosservato. Il Ghana cuckooshrike viene descritto come un animale bellissimo, e le prime riprese permettono finalmente di apprezzarlo non soltanto attraverso descrizioni o vecchie testimonianze. Vederlo muoversi tra la vegetazione cambia la percezione di una creatura rimasta per anni quasi un’ombra. Per molto tempo è stata più un nome in un elenco che una presenza concreta.

Il valore di questa riscoperta va quindi oltre la curiosità. Ogni volta che una specie perduta torna a farsi vedere, cambia anche il quadro delle conoscenze su di lei. Prima c’era solo un grande vuoto di informazioni. Adesso esiste una prova recente, visiva e verificabile, della sua esistenza. E il periodo senza notizie, durato più di 13 anni, si è chiuso proprio con quelle immagini girate nelle foreste della Costa d’Avorio. Per la prima volta nella storia, il Ghana cuckooshrike è stato filmato. Le riprese registrate tra la vegetazione ivoriana sono oggi l’unica testimonianza video di questo uccello, ricomparso dopo più di 13 anni in cui nessuno era riuscito a vederlo.

Fonte: TecnoAndroid