Meta VR Glasses ufficiali: visore da 100 grammi a 1.299,99 dollari

Meta presenta Meta VR Glasses, il nuovo dispositivo che l’azienda descrive come il più avanzato mai realizzato dopo oltre un decennio di sviluppo nella realtà virtuale. In vendita dalla primavera 2027 a 1.299,99 dollari, il visore punta a combinare cinema, postazione lavorativa, seconda schermata di gioco e sistema di videochiamata in un unico dispositivo dal peso di circa 100 grammi.

La caratteristica distintiva è il form factor: niente cinghie né hardware pesante sul viso. Il peso ridotto è ottenuto grazie a un sistema a due componenti: gli occhiali gestiscono sensori e display, mentre un “puck” collegato tramite cavo ottico si occupa di elaborazione, batteria e archiviazione, agganciandosi comodamente a tasca o borsa. Il risultato è un dispositivo cinque volte più leggero del Meta Quest 3. La struttura in lega di magnesio garantisce rigidità e dissipazione del calore, mentre le fotocamere passthrough con lati aperti mantengono la consapevolezza dell’ambiente circostante durante l’uso.

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Display 5K su lenti pancake e processore Snapdragon Reality Elite

Credits: TecnoAndroid

Il display 5K Infinite è costruito su pannelli micro OLED con 37 pixel per grado, garantendo dettaglio elevato particolarmente utile per la leggibilità del testo. Le lenti pancake ultra-compatte sviluppate appositamente per questo dispositivo permettono di raggiungere una chiarezza da sala cinematografica in una forma simile a un paio di occhiali. Il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos integrato direttamente nella montatura completa l’esperienza audiovisiva.

Il processore è il nuovo Snapdragon Reality Elite di Qualcomm, sviluppato per garantire prestazioni elevate, tempi di caricamento rapidi ed efficienza energetica. La batteria del puck garantisce fino a tre ore di riproduzione continua ad alta risoluzione, con ricarica rapida a 45W.

Contenuti: prima certificazione IMAX Enhanced per la VR

Credits: TecnoAndroid

Meta VR Glasses è il primo dispositivo VR al mondo certificato IMAX Enhanced, e sarà uno dei pochi modi per vivere film selezionati nel formato aspect ratio espanso esclusivo IMAX a casa. La partnership con Disney porta esperienze 3D su Disney+ a partire da novembre, con titoli come The Avengers e Black Panther in ambienti immersivi a tema. Al lancio saranno disponibili versioni VR Enhanced di film iconici come Avengers: Infinity War e Star Wars: A New Hope tramite l’app Disney Immersive Cinema by ILM.

Il catalogo streaming include partnership con Amazon Prime Video, YouTube, DIRECTV, AMC+, Crunchyroll, Plex e Tubi, con Peacock, HBO Max e Paramount+ che offrono per la prima volta i propri cataloghi 3D. Meta collabora anche con il regista James Cameron e Lightstorm Vision per il debutto di blockbuster “per la prima volta in 3D” nel 2027. Sul fronte sportivo, la partnership con ESPN porta “Immersive Sports” con streaming 8K e viste a 180 gradi, mentre oltre 100 eventi sportivi live immersivi saranno disponibili ogni anno grazie a MLB, NBC Sports, TNT Sports e UFC.

Workspace portatile e gaming con oltre 75 titoli

Il dispositivo trasforma qualsiasi superficie in una tastiera virtuale, con possibilità di connessione wireless o via USB-C a Mac e PC Windows per continuare il lavoro sugli schermi esistenti. Il passthrough a colori completo mantiene visibili tastiera, scrivania e smartphone durante l’uso lavorativo.

Sul fronte gaming, oltre 75 titoli saranno giocabili solo con gesti delle mani al lancio, con accesso completo al catalogo Meta Quest e compatibilità con i controller Touch Plus. Il supporto a Xbox Cloud Gaming permette lo streaming di centinaia di titoli tramite gamepad Bluetooth.

Ologrammi per le videochiamate

Una delle novità più distintive è la tecnologia hologram, che genera una versione digitale fotorealistica dell’utente con espressioni ed emozioni in tempo reale per videochiamate hands-free, compatibile con app come WhatsApp e Zoom. Gli interlocutori che partecipano da smartphone o computer vedono comunque l’ologramma sul proprio schermo, con audio spaziale che posiziona la voce nello spazio circostante.

Fonte: TecnoAndroid