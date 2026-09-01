Meta AI arriva su Apple CarPlay: rollout a sorpresa negli USA

Chi guida con iPhone collegato al cruscotto si è trovato davanti una novità inattesa: Meta AI ha iniziato a comparire dentro Apple CarPlay, andando ad affiancare gli assistenti che già popolavano quell’interfaccia. Nessun annuncio in pompa magna, nessuna presentazione ufficiale, solo l’aggiornamento dell’app per iPhone che a un certo punto ha fatto spuntare l’icona tra quelle disponibili sullo schermo dell’auto. E no, per chi se lo stesse chiedendo, non si tratta ancora di Siri.

La cosa ha una sua logica, perché da quando è arrivato iOS 26.4 la piattaforma di Apple ha aperto le porte ai chatbot di terze parti. ChatGPT, Perplexity e Grok erano già lì, utilizzabili mentre si guida senza dover armeggiare con il telefono. Il chatbot di Menlo Park si aggiunge a quel gruppo, anche se il debutto ha tutta l’aria di essere ancora acerbo.

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Un rollout che procede a singhiozzo

Le segnalazioni arrivano in modo sporadico e, al momento, solo dagli Stati Uniti. Anche lì la situazione è tutt’altro che uniforme: c’è chi apre l’applicazione e trova la funzione attiva, e chi invece si becca un messaggio che avvisa come l’esperienza Meta AI non sia supportata per l’account in uso. Una lotteria, in sostanza.

Le ipotesi sul tavolo sono diverse. Potrebbe trattarsi di un programma di test ristretto, oppure di una distribuzione graduale che procede a ondate, o ancora di requisiti particolari gestiti lato server che decidono chi entra e chi resta fuori. Nessuna di queste possibilità è stata confermata. Curioso il fatto che nemmeno il passaggio a un abbonamento premium sembri sbloccare l’accesso in automatico, il che rende ancora più nebulosi i criteri con cui la funzione viene attivata.

In Italia e nel resto d’Europa, per ora, non se ne parla. Chi utilizza CarPlay quotidianamente dovrà accontentarsi delle alternative già presenti, in attesa che l’espansione geografica prenda forma.

Perché l’auto è diventata terreno di conquista per l’AI

Al di là dei tempi incerti, la direzione è piuttosto evidente. L’intelligenza artificiale si sta spostando dentro l’abitacolo, e lo fa passando dalla porta di servizio più comoda: lo smartphone. Il sistema di Apple, infatti, sfrutta direttamente le applicazioni installate su iPhone, il che significa poter usare in macchina gli stessi servizi che si usano sul divano o in ufficio, senza doversi adattare a quello che il costruttore dell’auto ha deciso di infilare nel proprio sistema di infotainment.

Questo dettaglio non è secondario. Gli assistenti integrati nelle vetture hanno spesso funzionalità limitate, aggiornamenti lenti e un’esperienza che varia parecchio da marchio a marchio. Appoggiarsi al telefono aggira il problema in un colpo solo, e trasforma l’auto in un’estensione dell’ecosistema digitale già consolidato di chi guida.

Meta aveva già dichiarato tempo fa di voler portare il proprio assistente sia su CarPlay sia su Android Auto. La prima metà del piano ha iniziato a muoversi, seppur con cautela. Sul fronte Google, invece, nessun segnale concreto è ancora emerso, e la funzione resta sulla carta.

Va detto che l’approccio scelto, silenzioso e frammentato, non è insolito per questo tipo di lanci. Attivare una funzione su un numero ristretto di account permette di raccogliere dati reali, correggere problemi e calibrare l’infrastruttura prima di aprire i rubinetti su scala globale. Il rischio, ovviamente, è quello di generare confusione tra chi aggiorna l’app e non capisce perché il vicino di casa vede una cosa e lui un’altra.

Per chi possiede un veicolo compatibile e vive negli Stati Uniti, l’unica strada praticabile resta aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile e verificare se l’icona compare tra quelle selezionabili sul display.