Robot esapode impara a camminare come un insetto stecco

Camminare su un pavimento liscio è la parte facile, per un robot esapode come per qualsiasi altra macchina dotata di gambe. I problemi arrivano quando sotto le zampe compaiono buche, sassi, pendenze improvvise, oppure quando qualcosa si rompe e una delle sei estremità smette semplicemente di rispondere. È proprio su questo terreno, letteralmente accidentato, che un gruppo di ricercatori della Tohoku University in Giappone e del VISTEC in Thailandia ha deciso di lavorare, prendendo ispirazione da uno dei modelli più efficienti che la natura abbia messo a punto: gli insetti.

L’idea di guardare al mondo animale per costruire macchine capaci di muoversi non è nuova, la robotica lo fa da decenni. Ma stavolta l’oggetto dell’osservazione è particolarmente specifico, ovvero l’insetto stecco, un animale che si sposta con una lentezza apparente e una precisione notevole, adattando ogni singolo appoggio alla superficie che incontra. Il sistema sviluppato dai ricercatori permette al robot di imparare guardando quel movimento, e qui sta la differenza sostanziale rispetto a quanto si è fatto finora.

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Non una sequenza copiata, ma un movimento appreso

Il punto centrale di questo approccio bioispirato è che la macchina non riceve in dotazione una serie di passi preconfezionati da ripetere all’infinito. Nei sistemi tradizionali un robot con le zampe segue schemi di andatura programmati a monte, calcolati dagli ingegneri e poi eseguiti così come sono. Funziona bene finché l’ambiente resta prevedibile, molto meno quando la realtà si comporta come si comporta di solito, cioè in modo disordinato.

Qui invece il robot osserva e assimila la logica del movimento, non la sua forma esteriore. È una distinzione che sembra sottile ma cambia tutto: apprendere il principio significa poterlo applicare anche a situazioni mai incontrate prima. Un conto è sapere a memoria una successione di gesti, un altro è capire perché quei gesti funzionano.

Da qui deriva la capacità che ha dato il titolo alla ricerca, ovvero la possibilità di continuare a camminare anche dopo aver perso una zampa. Un insetto danneggiato non si ferma, ridistribuisce il carico sulle altre estremità e prosegue. Il robot addestrato con questo metodo prova a fare lo stesso, riorganizzando la propria andatura invece di bloccarsi in attesa di istruzioni nuove.

Perché i terreni irregolari restano la sfida più dura

Chi lavora nella robotica con gambe lo sa bene: il vero banco di prova non sono i laboratori né i corridoi lucidi delle fiere tecnologiche, ma i suoli sconnessi. Ghiaia, fango, gradini, superfici inclinate, detriti. Ogni appoggio richiede una correzione, ogni correzione deve avvenire in tempi rapidissimi, altrimenti la macchina perde l’equilibrio e finisce a terra.

Gli insetti risolvono il problema senza calcoli complessi, affidandosi a meccanismi di controllo distribuiti e a un’enorme capacità di adattamento locale. Le zampe reagiscono a quello che toccano, non a quello che qualcuno ha previsto che avrebbero toccato. Trasferire questa logica su una piattaforma artificiale è esattamente l’obiettivo del lavoro condotto tra Giappone e Thailandia.

Le ricadute pratiche di un robot capace di camminare ovunque sono piuttosto evidenti. Esplorazione di ambienti pericolosi, ricerca tra le macerie, ispezione di zone dove un mezzo su ruote non arriverebbe mai. In tutti questi scenari la resistenza ai guasti conta almeno quanto la velocità, perché una macchina che si ferma al primo danno diventa a sua volta un problema da recuperare.

L’insetto stecco, con la sua andatura quasi impercettibile, si conferma quindi un maestro inatteso per le macchine che dovranno muoversi in luoghi dove nessuno ha ancora tracciato una strada.