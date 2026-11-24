Una delle concept car più affascinanti mai uscite da Stoccarda sta per cambiare proprietario. La Mercedes C111 con motore rotativo a quattro rotori sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s a Parigi il 3 febbraio, giorno in cui apre i battenti il Salone Rétromobile. Si tratta di un esemplare originale del 1970 conosciuto come Car 33 che finisce in vendita per la prima volta. Le stime parlano di una cifra che potrebbe superare i 25 milioni di euro.

Per capire il peso di questo pezzo bisogna tornare agli anni ’70, quando la Casa tedesca lavorava su diverse tecnologie motoristiche contemporaneamente. Motori Wankel, diesel e turbocompressori finivano tutti sotto la lente degli ingegneri e la C111 diventò un laboratorio su ruote a dir poco spettacolare. Delle vetture costruite all’epoca oggi ne restano soltanto 13, e quella che arriva sotto il martelletto è proprio una di queste.

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Dalla matita di Bruno Sacco ai record di velocità

Credits: TecnoAndroid

Il progetto nacque dalla mente di Bruno Sacco e la prima versione della Mercedes C111 si fece vedere nel 1969. Già allora aveva caratteristiche fuori dal comune come la sospensione multilink e le iconiche porte ad ala di gabbiano, il tutto accompagnato da interni lussuosi rivestiti in pelle e dotati di aria condizionata. Quella prima variante toccava i 260 km/h.

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Nel 1970 arrivò la seconda evoluzione, spinta da un motore rotativo a quattro rotori da 370 CV (275 kW). L’obiettivo dichiarato era andare oltre i 290 km/h nei test di velocità. È proprio a questa fase che appartiene la Car 33 destinata all’asta parigina, usata all’epoca per mettere alla prova un propulsore con pistoni triangolari che giravano dentro una camera ovoidale.

La terza C111 cambiò completamente filosofia e montava un turbodiesel da 230 CV (170 kW) abbinato a una carrozzeria più aerodinamica, con un coefficiente di resistenza ridotto rispetto al passato. Il cambio era un manuale a 5 marce e la vettura conquistò ben nove primati di velocità sia nella categoria diesel sia fuori da essa. Nel 1978 a Nardò superò quota 322 km/h. Poi nel 1979 venne realizzata la quarta e ultima declinazione con un V8 da 4,8 litri biturbo con turbocompressori KKK capace di erogare 500 CV (372 kW). Anche lei firmò un record, con una media sul giro di 403,78 km/h.

Un’eredità che arriva fino a oggi

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La storia della coupé non si è fermata lì. Al Salone di Francoforte del 1991 Mercedes presentò la C112 con un V12 in posizione centrale e portiere ad ala di gabbiano, che però non entrò mai in produzione e non aveva lo stesso fascino della progenitrice. Molti anni più tardi, nel 2023, il marchio della Stella a tre punte ha ripreso le linee disegnate da Sacco reinterpretandole in chiave ultramoderna con la Vision One Eleven. Il ricavato della vendita della Car 33 verrà invece reinvestito in un futuro gemello digitale del museo Mercedes Benz, previsto entro il 2027.

Quanto alla tecnologia che muoveva questa sportiva, i tecnici dell’epoca puntavano a ridurre sia il numero di componenti sia l’ingombro del propulsore. Il nome Wankel deriva dal suo inventore, anche lui tedesco. Chi ha creduto più a lungo in questa soluzione è stata Mazda, che l’ha sviluppata di recente anche come range extender per il SUV elettrico MX30. L’ultima sportiva della casa giapponese ad adottare il rotativo è stata la RX8, mentre la memoria corre inevitabilmente alla leggendaria 787B che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1991 con un sound da pelle d’oca. La Mercedes C111 che andrà all’asta lasciò tutti a bocca aperta al momento del debutto e ora potrebbe stabilire un nuovo primato, stavolta legato al prezzo di vendita.

Fonte: TecnoAndroid