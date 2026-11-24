Per il Black Friday gli auricolari wireless PlayStation Pulse Explore scendono a 139,99 euro su Amazon, contro un prezzo consigliato di 169,99 euro. Lo sconto è del 18% e porta questi auricolari al loro minimo storico sulla piattaforma, con un risparmio netto di 30 euro rispetto al listino ufficiale. Per chi li teneva d’occhio da tempo aspettando il momento giusto, è un’occasione concreta.

Le condizioni di vendita sono quelle più rassicuranti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, arriva a casa nel giro di pochi giorni e può essere restituito entro 14 giorni se non soddisfa le aspettative. I prezzi indicati si riferiscono al momento della pubblicazione e potrebbero cambiare anche in tempi brevi, come spesso accade durante le settimane di sconti più intense dell’anno.

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Compatibilità ampia e audio realistico

Il primo aspetto che salta all’occhio è la compatibilità. Pulse Explore non sono pensati soltanto per la console di casa Sony. Funzionano con PS5, con PlayStation Portal, con PC e Mac e anche con gli smartphone. In pratica lo stesso paio di auricolari può accompagnare una sessione di gioco sul divano, una partita in remoto con il Portal e poi l’ascolto quotidiano lontano dallo schermo, senza bisogno di cambiare dispositivo ogni volta.

Sul fronte sonoro Sony ha puntato sui driver magnetici planari, una scelta che promette un audio realistico e dettagliato. È la caratteristica che più di tutte prova a distinguere questi auricolari dalla massa dei prodotti wireless disponibili oggi sul mercato, soprattutto per chi cerca un ascolto curato mentre gioca.

Poi c’è la connessione. Gli auricolari sfruttano la tecnologia wireless PlayStation Link, molto rapida e progettata per offrire un utilizzo senza interruzioni. Nei giochi, dove un ritardo audio anche minimo può rovinare l’esperienza, la stabilità del collegamento conta parecchio.

Microfono, autonomia e un limite da conoscere

Per chi passa molto tempo nelle chat vocali con gli amici il microfono merita attenzione. È dotato di una riduzione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale, pensata per rendere le conversazioni nitide e pulite anche quando intorno c’è un po’ di confusione. Un dettaglio che fa la differenza nelle partite online, dove capirsi al volo con la squadra è spesso decisivo.

L’autonomia si attesta intorno alle 5 ore con una singola carica. Grazie alla custodia di ricarica si arriva fino a 10 ore complessive, un valore sufficiente per coprire diverse sessioni prima di dover ricorrere alla presa di corrente.

Fonte: TecnoAndroid