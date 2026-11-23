Alcuni segnali nascosti nell’attività del cervello potrebbero svelare il rischio di Alzheimer con anni di anticipo, ben prima che compaiano i primi vuoti di memoria o che le proteine dannose inizino ad accumularsi nei tessuti cerebrali. È quanto emerge da una nuova ricerca guidata da Stanford Medicine e pubblicata il 4 novembre su Science Advances. Lo stesso metodo permette anche di riconoscere le persone con un cervello eccezionalmente resistente al declino cognitivo, quelle che con il tempo potrebbero diventare veri e propri superanziani.

Si tratta di una strada potenzialmente molto promettente per intercettare i segnali d’allarme del declino. A differenza dei biomarcatori tradizionali, questi schemi di attività cerebrale un giorno potrebbero perfino essere modificati attraverso interventi mirati. Per arrivarci il gruppo di ricerca ha osservato adulti dai 75 anni in su che si trovavano agli estremi opposti dell’invecchiamento cognitivo. Da una parte c’erano persone con la malattia di Alzheimer, dall’altra anziani con una memoria paragonabile a quella di chi ha qualche decennio in meno. Partendo dalle differenze fra i due gruppi gli scienziati hanno costruito un sistema di punteggio con cui valutare il cervello di adulti sani tra i 55 e i 70 anni. Chi mostrava schemi più vicini a quelli dei malati andava incontro più facilmente a declino cognitivo, accumulo di placche di amiloide beta e diagnosi di Alzheimer nei controlli successivi, durati fino a 12 anni. Chi invece somigliava ai superanziani tendeva a conservare le proprie capacità.

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Cosa rende diverso il cervello dei superanziani

A seconda della definizione adottata circa il 10% degli anziani potrebbe rientrare nella categoria dei superanziani. In questo studio il termine indicava persone di almeno 75 anni capaci di ottenere nei test di memoria risultati tipici di un quarantacinquenne, con funzioni esecutive nella norma per la loro età. Finora però la maggior parte delle ricerche li aveva messi a confronto con anziani dalle prestazioni cognitive semplicemente normali. Secondo Yu Zhang, professore assistente di psichiatria e scienze comportamentali e autore senior dello studio, questo approccio rischia di nascondere differenze biologiche importanti. Due persone possono avere punteggi simili nei test pur avendo una salute cerebrale molto diversa, perché magari una sta già sviluppando placche di amiloide beta e l’altra no. «Confrontare i superanziani con una popolazione così eterogenea rende difficile capire cosa sia davvero decisivo negli schemi cerebrali resilienti o vulnerabili» ha spiegato.

Per questo il team di Stanford ha scelto come termine di paragone pazienti con Alzheimer della stessa età. I dati provengono da diverse grandi iniziative scientifiche tra cui l’Open Access Series of Imaging Studies, l’Harvard Aging Brain Study e l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Sono state analizzate le risonanze magnetiche funzionali a riposo di 180 superanziani e 110 persone con diagnosi di Alzheimer, registrate mentre i partecipanti restavano distesi in silenzio nello scanner. Il confronto ha fatto emergere differenze nette in varie aree cerebrali, alcune più attive e altre meno. Da queste relazioni, che gli scienziati chiamano connettività funzionale, è nato il punteggio ARC, capace di distinguere i due gruppi con un’accuratezza di circa l’85%.

Un punteggio che anticipa il declino cognitivo

Il sistema è stato poi applicato a oltre 1.300 adulti cognitivamente sani tra i 55 e i 70 anni. All’inizio chi aveva un punteggio ARC alto e chi lo aveva basso non mostrava differenze evidenti. Con il passare del tempo però il quadro è cambiato. La maggior parte dei partecipanti è stata seguita per cinque o sei anni e alcuni fino a 12. Chi presentava un’attività cerebrale più simile a quella dei malati ha registrato cali più rapidi nei test di memoria, attenzione e funzioni esecutive, mentre chi somigliava ai superanziani ha avuto il declino più lento. «Il nostro modello mostra una capacità predittiva paragonabile o migliore rispetto ai biomarcatori esistenti e può farlo in un momento più precoce» ha detto Kanhao (Alex) Zhao, ricercatore postdottorato in psichiatria e primo autore. Combinando i due approcci le previsioni migliorano ulteriormente.

Zhang immagina in futuro trattamenti capaci di spostare l’attività del cervello verso gli schemi più resilienti, per esempio con l’allenamento cognitivo o la stimolazione magnetica transcranica, già promettente nella depressione. Nessuna delle due strade è stata ancora testata per prevenire il declino e non è noto se modificare l’attività cerebrale cambierebbe il decorso della malattia. «Bisogna sapere quale parte del cervello colpire e come modificarla» ha spiegato il ricercatore. I ricercatori hanno anche confrontato il punteggio con l’età cerebrale stimata tramite risonanza, trovando una certa correlazione, ma secondo Zhang il nuovo indice fornisce informazioni più mirate sulla vulnerabilità o sulla resistenza di ciascuno all’invecchiamento cognitivo.

Fonte: TecnoAndroid