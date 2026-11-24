L’app Threads per iPad è in arrivo. Ad annunciarlo il 23 novembre 2026 è stato Christopher Clare, responsabile del design di Threads, che ha parlato di un supporto dedicato al tablet di Apple disponibile “molto presto”. Sulla carta può sembrare un dettaglio, ma per chi utilizza la piattaforma su uno schermo ampio il cambiamento è tutt’altro che marginale, perché riguarda il modo stesso in cui l’applicazione si presenta e si lascia usare.

Il nodo della questione è piuttosto semplice da spiegare. Fino a questo momento chi apriva Threads su iPad si ritrovava davanti a una versione ingrandita dell’applicazione pensata per iPhone. Funzionava, certo, ma senza un vero adattamento al formato del tablet. L’interfaccia nata per il telefono veniva semplicemente allargata per riempire lo spazio a disposizione, senza però sfruttarlo davvero. Con il nuovo supporto annunciato da Clare la situazione è destinata a cambiare in maniera concreta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa significa il supporto nativo su iPad

Stando a quanto comunicato dal responsabile del design, l’app sarà in grado di trarre pieno vantaggio dal display più grande del tablet. Non si tratterà quindi di una soluzione di ripiego ma di un’esperienza costruita attorno alle dimensioni dello schermo dell’iPad, invece di un semplice ingrandimento della versione per smartphone. È questa la differenza sostanziale tra un’applicazione realmente ottimizzata e una che si limita a girare su un dispositivo diverso da quello per cui è stata progettata.

Chi ha già provato a usare app per telefono su un tablet conosce bene il problema. Gli elementi grafici appaiono dilatati, le proporzioni non sempre convincono e l’impressione generale è quella di un’interfaccia fuori contesto. Un’applicazione nativa, al contrario, organizza i contenuti tenendo conto dello spazio extra e restituisce una lettura più naturale. È proprio su questo aspetto che punta l’annuncio relativo a Threads su iPad, con l’obiettivo di offrire un’esperienza all’altezza dello schermo su cui viene utilizzata.

Clare non ha fornito ulteriori dettagli su come sarà strutturata la nuova versione né su eventuali funzioni pensate in modo specifico per il tablet. L’unica indicazione chiara riguarda il punto di partenza, ovvero il superamento dell’attuale versione ingrandita a favore di un’applicazione capace di valorizzare davvero il formato dell’iPad. Per gli utenti che preferiscono scorrere i contenuti su un dispositivo più grande, la novità rappresenta comunque un passo avanti tangibile.

Quando arriva l’aggiornamento

Sul fronte delle tempistiche le informazioni restano essenziali. Non è stata indicata una data precisa e l’unico riferimento temporale è quel “molto presto” utilizzato da Clare nel suo annuncio. Una formula che lascia intendere un rilascio vicino, pur senza fissare un giorno preciso sul calendario. Chi attende la versione per tablet dovrà quindi tenere d’occhio le novità nelle prossime settimane.

Il canale da monitorare è ovviamente l’App Store. Il supporto completo arriverà sotto forma di aggiornamento dell’applicazione già esistente, che porterà con sé la compatibilità con iPad. Non servirà dunque scaricare un’app separata, almeno stando a quanto emerso finora, ma basterà installare la nuova versione di Threads non appena verrà pubblicata sullo store di Apple, dove comparirà l’aggiornamento con la compatibilità dedicata al tablet.

Fonte: TecnoAndroid