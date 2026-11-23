Con il Black Friday ormai alle porte, Nothing Phone (4b) scende sotto la soglia dei 300 euro su Amazon e si propone come una delle opzioni più sensate per chi cerca uno smartphone di fascia media senza spendere troppo. Non capita spesso di trovare insieme una batteria da 5.200 mAh, un display AMOLED a 120Hz e una fotocamera da 50 MP a questa cifra, soprattutto in un periodo in cui i modelli di punta continuano a diventare sempre più costosi. Il telefono del marchio britannico si colloca proprio in questo spazio, con il suo design riconoscibile e una scheda tecnica pensata per affrontare senza fatica la vita di tutti i giorni. Il prezzo negli ultimi tempi si è mantenuto piuttosto interessante rispetto al listino di partenza e adesso lo diventa ancora di più.

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Design riconoscibile e una scheda tecnica che guarda all’autonomia

Lo stile resta il vero tratto distintivo del brand. La scocca è in plastica con una piacevole finitura soft touch e c’è anche la certificazione IP64 contro polvere e schizzi. Sul retro trova posto la Glyph Bar con 45 mini LED, un dettaglio che continua a distinguere il dispositivo dalla folla di smartphone Android tutti molto simili tra loro.

Il pannello è un Super AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità di picco che arriva a 2.000 nit. A muovere il tutto ci pensa il processore Snapdragon 6 Gen 4 di Qualcomm, realizzato a 4 nm e abbinato alla GPU Adreno 810, con un’ampia camera di vapore che si occupa di tenere a bada le temperature. La dotazione comprende 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Per le foto c’è un sensore principale Samsung da 50 MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un grandangolare spinto da 8 MP. Il software è Nothing OS 4.1 basato su Android 16, con la promessa di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza.

Il punto di forza principale è senza dubbio l’autonomia. La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica rapida a 33W e nei test PCMark for Android il telefono ha superato le 17 ore, un risultato più che solido per chi non ha bisogno di prestazioni grafiche particolarmente spinte. Qualche rinuncia c’è comunque, visto che mancano sia lo slot microSD sia il teleobiettivo. Per un utilizzo quotidiano fatto di social, scatti e streaming si tratta però di assenze che pesano relativamente poco.

Prezzo e dettagli dello sconto su Amazon

Il prezzo di listino di Nothing Phone (4b) è di 349 euro, ma in occasione del Black Friday su Amazon il dispositivo si porta a casa a 299 euro. Lo sconto è del 14% e corrisponde a un risparmio di 50 euro. Rispetto all’andamento recente del prezzo questa cifra rappresenta un’occasione da tenere in considerazione per chi vuole un modello di fascia media completo restando sotto i 300 euro. La promozione riguarda la colorazione Nero nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Fonte: TecnoAndroid