Il governo degli Stati Uniti ha reso pubblici tre nuovi file sugli avvistamenti di Bigfoot, e lo ha fatto in modo decisamente discreto, senza annunci ufficiali né conferenze stampa. Una scelta silenziosa che riguarda però uno dei personaggi più chiacchierati del folklore americano, la misteriosa creatura che da sempre divide appassionati e scettici. La notizia è passata quasi inosservata, almeno all’inizio, eppure basta leggere una sola frase contenuta in questi documenti per capire perché abbiano attirato l’attenzione di chi segue da vicino il fenomeno.

Il materiale diffuso non porta con sé grandi proclami. Si tratta di carte che raccolgono resoconti e segnalazioni, il genere di testi che di solito resta chiuso negli archivi per anni prima di venire alla luce. Il fatto che siano stati rilasciati con così poca enfasi racconta già qualcosa sul modo in cui le istituzioni trattano argomenti del genere, sospesi tra curiosità popolare e prudenza burocratica. Nessun commento ufficiale accompagna la pubblicazione e nessuna presa di posizione sul contenuto dei documenti.

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Il passaggio che più colpisce è anche il più semplice. Una persona coinvolta in uno degli episodi descrive così quello che ha provato insieme agli altri presenti: “Avevamo tutti una sensazione di forte disagio e sentivamo i brividi correre su e giù per la schiena”. Poche parole, nessun dettaglio spettacolare, eppure dentro c’è tutta l’atmosfera che da sempre accompagna i racconti legati al Bigfoot.

Colpisce soprattutto il tono. Non c’è la pretesa di aver visto qualcosa di straordinario né la volontà di convincere qualcuno. C’è piuttosto il ricordo di una reazione fisica, quasi istintiva, condivisa da un gruppo intero. È proprio questo aspetto collettivo a rendere la testimonianza interessante agli occhi di chi studia il fenomeno, perché non si parla dell’impressione di un singolo ma di qualcosa percepito da più persone nello stesso momento.

Frasi come questa sono il cuore di ogni archivio dedicato agli avvistamenti. Raramente offrono prove concrete, ma restituiscono con precisione lo stato d’animo di chi si è trovato in una situazione difficile da spiegare. E finire dentro un fascicolo governativo, anziché in un forum di appassionati o in una chiacchierata tra amici, dà a quel racconto un peso diverso, almeno nella percezione del pubblico.

Tre file e molte domande aperte

I documenti resi disponibili sono tre, un numero contenuto che però basta a riaccendere la curiosità attorno alla leggendaria creatura. Il governo americano non ha spiegato i motivi della diffusione né ha fornito indicazioni su eventuali altri materiali ancora riservati. Le carte parlano da sole, con il linguaggio asciutto tipico delle segnalazioni ufficiali e qualche passaggio più personale che lascia trasparire l’emozione dei testimoni.

Per gli appassionati si tratta comunque di materiale prezioso. Ogni nuovo fascicolo sul Bigfoot viene letto, analizzato e confrontato con i racconti già noti, alla ricerca di somiglianze o dettagli ricorrenti. Gli scettici, dal canto loro, vedono in questi testi soprattutto la fotografia di paure e suggestioni umane più che la conferma dell’esistenza di un essere sconosciuto. Le due letture convivono da sempre e questi nuovi documenti difficilmente metteranno d’accordo le parti.

Quel che emerge con chiarezza è l’impatto emotivo di quelle esperienze sulle persone coinvolte. Tra le righe dei tre file pubblicati in silenzio dalle autorità statunitensi resta impressa soprattutto la descrizione di un gruppo intero colto da un profondo senso di inquietudine, con i brividi che correvano lungo la schiena di ciascuno dei presenti.

Fonte: TecnoAndroid