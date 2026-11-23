Misurare la velocità USB delle porte di un computer è un controllo che quasi nessuno fa, eppure dice molto su quanto rendano davvero gli accessori acquistati. Si spendono cifre importanti per unità di archiviazione e hub USB capaci di letture e scritture rapidissime, ma la porta a cui vengono collegati conta esattamente quanto il dispositivo stesso. Per capire se si sta ottenendo ciò per cui si è pagato esistono programmi in grado di misurare queste prestazioni con buona precisione.

Su Windows il riferimento è CrystalDiskMark, mentre su macOS c’è AmorphousDiskMark. Sono due software open source molto diffusi, pensati per verificare la rapidità dei dischi, che funzionano bene anche come strumento indiretto per capire se una connessione USB lavora secondo le specifiche previste. Basta collegare un’unità, aprire il programma e selezionarla dal menu a tendina. Il primo pulsante sotto la voce All avvia un test sequenziale di lettura e scrittura che offre un’indicazione affidabile delle prestazioni della porta. A quel punto i valori ottenuti si confrontano con quelli che porta o dispositivo dovrebbero teoricamente raggiungere.

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Chi usa Windows ha a disposizione anche USBView, uno strumento incluso nel Windows SDK. Dopo l’installazione si trova nella cartella Program Files (x86), all’interno di Windows Kits, poi 10 e infine Debuggers. Scelta la cartella corrispondente all’architettura del proprio computer si apre USBView, si seleziona l’unità nel riquadro a sinistra e si controlla la voce Device Bus Speed sotto l’intestazione Device Information. Lì non compare un numero di versione ma una dicitura descrittiva come SuperSpeed 20, che va poi interpretata.

Come impostare correttamente il test delle porte

Per diagnosticare una porta serve un dispositivo, cavo compreso, con caratteristiche pari o superiori a quelle della porta USB da analizzare, così da misurarne il limite reale. Meglio lasciare da parte le chiavette, perché le loro prestazioni calano rapidamente durante i test più intensi. Nel caso di un hub la scelta giusta è collegarlo all’ingresso più veloce disponibile, in modo che il computer non diventi il collo di bottiglia.

Alcune porte hanno schermature colorate per segnalarne la velocità, ma questi schemi non sono universali. Nemmeno la forma del connettore aiuta, visto che il Type C non garantisce di per sé velocità elevate. La fonte più sicura resta il manuale utente, che indica quale porta corrisponde a quale standard. In mancanza del manuale USBView torna utile per individuare la porta più recente, anche se poi bisogna tradurre quei nomi lunghi in versioni e velocità di trasferimento concrete.

C’è poi una questione di unità di misura. Gli strumenti diagnostici mostrano di solito i risultati in byte al secondo, mentre le specifiche USB ragionano in bit al secondo. Un byte equivale a otto bit, quindi per confrontare i dati con le capacità dichiarate di diverse porte serve qualche moltiplicazione per otto. I trasferimenti raramente toccano il massimo teorico, ma devono comunque superare quello della versione precedente. Un dispositivo USB 3.2 Gen 2, per esempio, potrebbe non arrivare a 10 Gbps, però dovrebbe battere senza problemi la soglia dei 5 Gbps di USB 3.2 Gen 1.

Versioni USB, velocità e nomi commerciali

Il livello minimo per molti dispositivi moderni di fascia bassa è USB 2.0, chiamato Hi Speed, con 480 Mbps. Seguono le diverse varianti di USB 3.2, alcune in passato etichettate come 3.0 e 3.1. Si parte da USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed, 5 Gbps), si prosegue con 3.2 Gen 2 (SuperSpeed+, 10 Gbps) e si arriva a 3.2 Gen 2×2 (SuperSpeed 20, 20 Gbps). USB4 esiste invece in tre velocità, cioè 20, 40 e 80 Gbps, e quest’ultima appartiene tecnicamente a USB4 versione 2. USB 3.2 Gen 2×2 e USB4 sono esclusivi del connettore Type C, mentre tutte le altre versioni supportano sia Type C sia Type A. Sono proprio questi i nomi e le velocità che USBView mostra per ciascuna porta.

Lo standard garantisce la retrocompatibilità, perciò un dispositivo USB 2.0 collegato a una porta USB4 raggiunge comunque la massima velocità che gli è consentita. Esiste però un caso particolare. Le specifiche USB4 non obbligano i computer a supportare i 20 Gbps di USB 3.2 Gen 2×2. Alcuni lo fanno, altrimenti la connessione ripiega sui 10 Gbps di USB 3.2 Gen 2.

Anche Thunderbolt di Intel condivide il connettore Type C e, pur con alcune differenze, le sue velocità ricalcano quelle di USB4. Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4 erano certificati per 40 Gbps, mentre Thunderbolt 5 arriva a 80 Gbps in entrambe le direzioni oppure, grazie alla funzione Bandwidth Boost attivabile su richiesta, si divide tra 40 e 120 Gbps. Per sfruttarlo servono cavi che supportino in modo specifico lo standard Thunderbolt desiderato.

Fonte: TecnoAndroid