Dopo aver ampliato nel corso del 2026 la collezione Charmera con una Millennium Edition dai richiami estetici tipici degli anni Duemila, Reto propone un nuovo accessorio a marchio Kodak, piccolo quanto la fotocamera che lo ha preceduto. Si chiama Kodak SlideTag ed è una minuscola cornice digitale pensata per mostrare i propri scatti, ma con un vantaggio che la Charmera non aveva. Oltre a esporre immagini, infatti, il dispositivo funziona anche come tracker Bluetooth compatibile con la rete Dov’è di Apple oppure con Find Hub di Google. La fotocamera tascabile si fermava a foto sgranate e video di qualità piuttosto discutibile. Questo nuovo gadget invece prova a ritagliarsi un ruolo concreto nella vita di tutti i giorni.

Kodak SlideTag: un omaggio alle vecchie diapositive con schermo E Ink a colori

Per chi è cresciuto in un’epoca in cui i proiettori sono così piccoli da stare dentro un telefono, il riferimento potrebbe non essere immediato. SlideTag è stato disegnato come una versione aggiornata delle diapositive su pellicola che decenni fa si usavano per proiettare le fotografie su un telo. Le dimensioni sono leggermente inferiori a quelle di una classica diapositiva Kodak, ma le possibilità d’uso sono decisamente più ampie. Al posto della pellicola c’è un display E Ink a colori da 1,54 pollici che combina sei inchiostri colorati e restituisce le immagini con una risoluzione di 240 x 240 pixel.

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La resa cromatica, va detto, non raggiunge la precisione di un pannello LCD o OLED. Le illustrazioni con tinte decise e ben definite sono quelle che si adattano meglio a questo tipo di schermo, mentre le fotografie più sfumate rischiano di perdere qualcosa. In memoria trovano posto fino a 12 foto, trasferite via Bluetooth tramite l’app Kodak Memory Link installata sul telefono, e il piccolo display può farle scorrere a rotazione. Non solo immagini però. Lo schermo può ospitare anche una breve lista di cose da fare, i propri recapiti, un conto alla rovescia oppure un codice QR che rimanda a qualsiasi indirizzo si desideri.

Prezzo, confezioni a sorpresa e limiti come localizzatore

Kodak SlideTag costerà EUR 32 a esemplare, cioè circa 30 euro. Come già accaduto con la Charmera, i vari modelli arriveranno in confezioni a sorpresa con una serie di design dal sapore retrò, e il soggetto contenuto resta ignoto fino all’apertura della scatola. Per chi preferisce evitare il fattore casualità Kodak vende anche il set completo con tutti e otto i design vintage a EUR 255, pari a circa 240 euro. Esiste però una nona versione, una edizione segreta con un’elegante finitura metallica, che si può trovare soltanto acquistando le scatole singole.

Sul fronte della localizzazione le ambizioni sono più contenute. Il piccolo dispositivo non arriva al livello di AirTag di Apple o di Pixel Tag di Google, che sfruttano tecnologie come la banda ultralarga (UWB) e il Channel Sounding per rendere la ricerca più semplice e precisa. In questo caso ci si affida al Bluetooth tradizionale, con una portata che arriva fino a 30 metri in spazi aperti, e a un cicalino da 75 decibel che aiuta a scovare l’oggetto quando ci si trova nei paraggi. L’autonomia varia in base a quanto spesso si usano le funzioni di tracciamento o si aggiorna l’immagine sul display. L’alimentazione è comunque affidata a una comune batteria CR2032 a bottone, facile da reperire e da sostituire.

Fonte: TecnoAndroid