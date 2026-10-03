Mazda3 Spirit Racing: la sportiva da 300 CV resta solo un’ipotesi

Una Mazdaspeed3 da 300 cavalli con trazione integrale sarebbe una notizia splendida per chi ama le compatte sportive, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. Da qualche giorno circola un’indiscrezione proveniente dal Giappone secondo cui una Mazda3 più cattiva potrebbe arrivare nel 2027. Il problema è che in giro qualcuno l’ha già trasformata in un ritorno certo, con titoli parecchio sicuri di sé. Le cose però stanno diversamente, e vale la pena fare un po’ di ordine.

Secondo il rapporto giapponese la Casa di Hiroshima starebbe valutando una versione di serie della Mazda Spirit Racing 3, il concept svelato nel 2024. Tra questa ipotesi e una nuova sportiva confermata c’è però una bella distanza. Nessun annuncio, nessun comunicato, solo voci che vanno prese per quello che sono.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il motore turbo da 2.5 litri e l’obiettivo di sfidare le rivali

Sul fronte meccanico, una delle soluzioni allo studio sarebbe un’evoluzione specifica del 2.5 turbo a quattro cilindri già montato sulle versioni della Mazda3 vendute fuori dal Giappone. Nella variante americana attuale questo propulsore arriva a 250 CV (186 kW) e 434 Nm di coppia, a patto di usare benzina ad alto numero di ottano. Sulla carta, spremere qualcosa di vicino ai 300 CV (224 kW) non sembra un’impresa impossibile.

Va detto però che nessuno ha parlato espressamente di 300 cavalli. L’indiscrezione si limita a indicare come bersaglio due avversarie ben precise, cioè Toyota GR Corolla e Honda Civic Type R. Per avvicinarsi a quei livelli Mazda dovrebbe lavorare sulla risposta dell’acceleratore, sulla potenza e su tutti i componenti di contorno. Anche la trazione integrale resta un’ipotesi traballante, per quanto tecnicamente plausibile.

La Mazda3 dispone già di un sistema AWD, ma a differenza di quello della GR Corolla lavora privilegiando nettamente l’asse anteriore. Del resto Honda ha dimostrato che una Civic Type R a trazione anteriore molto potente può comportarsi al limite meglio di quanto chiunque avrebbe immaginato prima del suo debutto. Sul cambio invece silenzio totale. Chi sogna un manuale a sei marce farebbe bene a tenere le aspettative ben parcheggiate.

Il marchio Spirit Racing e i tempi ipotizzati

Quello che appare decisamente credibile è l’utilizzo del badge Mazda Spirit Racing. Il costruttore ha già trasformato il concept Spirit Racing Roadster in un modello a tiratura limitata, compresa la 12R prodotta in 200 esemplari con un 2.0 aspirato da 200 CV. Una Mazda3 più potente darebbe al giovane marchio sportivo un secondo capitolo e colmerebbe un vuoto piuttosto evidente in una gamma che, per il resto, strizza parecchio l’occhio agli appassionati.

Stando al rapporto giapponese, la vettura potrebbe comparire nel primo semestre del 2027. Le immagini che accompagnano la notizia sono però rendering indipendenti, non materiale ufficiale. Il 2.5 turbo viene descritto soltanto come uno dei candidati e il progetto non ha ricevuto alcuna conferma. Interpellata sulla questione, Mazda non ha fornito commenti.

Una erede moderna della Mazdaspeed3, la compatta sportiva prodotta dal 2007 al 2013, potrebbe insomma essere in fase di valutazione. Per ora però chi aveva già messo gli occhi su una GR Corolla non ha motivo di rimandare l’acquisto, visto che dalla Casa giapponese non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid