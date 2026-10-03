Gangkhar Puensum, la montagna più alta che nessuno ha mai scalato

Tra le grandi vette del pianeta ce n’è una che nessun essere umano è mai riuscito a conquistare. Si chiama Gangkhar Puensum ed è considerata la montagna inviolata più alta di tutto il mondo.

In tutta la storia dell’umanità nessuno ha mai messo piede sulla sua cima e le cose potrebbero restare così ancora per molto molto tempo.

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Non si tratta di un caso, ma neanche di una semplice sfortuna capitata agli alpinisti. Dietro questo primato così particolare ci sono alcune ragioni ben precise e abbastanza solide da rendere questa vetta un qualcosa di diverso da tutte le altre grandi montagne della Terra.

Un record che nessuno è mai riuscito a battere

Oggi quasi ogni angolo del pianeta terra è stato esplorato, mappato ed anche fotografato. Proprio per questo l’idea che esiste una cima che non è ancora mai stata scalata ha qualcosa di molto sorprendente.

Gangkhar Puensum si trova al confine tra il Bhutan e la Cina, nella regione quindi autonoma del Tibet, nell’Himalaya orientale. E’ alta 7.570 metri e detiene esattamente questo titolo. E’ il rilievo più elevato tra quelli che non sono mai stati raggiunti da una spedizione umana.

Le montagne più famose sono state salite da migliaia di persone nel corso dei decenni. Per questo colosso invece il conto è fermo a zero. Nessuno scalatore, in nessuna epoca, è arrivato fino alla sua sommità.

Una vetta che potrebbe non essere mai conquistata

L’aspetto più interessante è che la situazione non sembra destinata a cambiare nel tempo. I motivi che finora hanno tenuto lontani gli alpinisti vengono considerati validi, tanto da far pensare che la montagna Gangkhar Puensum potrebbe non essere mai conquistata. Più che un traguardo rimandato, insomma, la sua cima rischia di restare per sempre inviolata.

Come scritto pocanzi, fino a oggi nessuna persona ha mai raggiunto la vetta di Gangkhar Puensum.

Fonte: TecnoAndroid