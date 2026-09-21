Lynk & Co 07 GT debutta in Europa al Paris Motor Show

Una nuova Lynk & Co è pronta a mostrarsi per la prima volta al pubblico europeo, ma non ancora nella configurazione che arriverà eventualmente sul mercato del continente. La Lynk & Co 07 GT sarà infatti una delle protagoniste della prima partecipazione del marchio al Paris Motor Show, dove verrà esposta nella versione destinata al mercato cinese. Il debutto rappresenta il passo successivo rispetto all’anticipazione diffusa nei mesi scorsi dal costruttore, che aveva annunciato l’arrivo di un nuovo modello in occasione del Salone di Parigi. La 07 GT, presentata in Cina nel giugno 2026, porta nella gamma una carrozzeria dalla caratterizzazione sport touring e introduce un’ulteriore anticipazione della direzione che Lynk & Co intende seguire per i propri prossimi prodotti. Accanto alla novità sarà presente anche l’attuale gamma europea, composta dai modelli 08, 02 e 01, permettendo di mettere a confronto l’offerta già disponibile con la nuova vettura mostrata per la prima volta al pubblico del Vecchio Continente.

La 07 GT arriva a Parigi, ma la versione europea sarà diversa

Il debutto della Lynk & Co 07 GT al Paris Motor Show ha soprattutto un valore di anteprima. La vettura esposta a Parigi sarà infatti quella destinata al mercato cinese, quindi non corrisponderà necessariamente alla configurazione che potrebbe essere proposta successivamente in Europa. Il brand ha già chiarito che una futura versione europea sarà sviluppata con specifiche, tecnologie e funzionalità dedicate. Queste soluzioni saranno definite tenendo conto delle normative europee e delle aspettative dei clienti del continente. Per questo motivo, il Salone non rappresenterà ancora il lancio commerciale europeo della 07 GT, ma offrirà la prima occasione per osservare dal vivo il modello dopo la sua presentazione in Cina. La vettura combina una silhouette sport touring con l’impostazione tecnologica e l’approccio orientato all’utilizzatore che caratterizzano Lynk & Co. Il costruttore non ha però ancora fornito dettagli sulle caratteristiche tecniche della futura configurazione europea.

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La nuova arrivata affianca la gamma europea

Mentre la 07 GT guarda al futuro, lo stand di Lynk & Co permetterà ai visitatori di conoscere anche i modelli già presenti sul mercato europeo. La gamma comprende la Lynk & Co 08, SUV ibrido plug-in a lunga autonomia, la Lynk & Co 02, modello completamente elettrico, e la Lynk & Co 01, anch’essa dotata di propulsione ibrida plug-in. La presenza contemporanea dei quattro modelli permette quindi di leggere la partecipazione al Paris Motor Show su due livelli: da una parte l’offerta attualmente disponibile in Europa, dall’altra una vettura che anticipa la possibile evoluzione futura della gamma. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile incontrare i rappresentanti Lynk & Co presenti allo stand e approfondire sia i modelli sia l’esperienza di acquisto proposta dal marchio.

Conferenza il 12 ottobre

La Lynk & Co 07 GT farà ufficialmente il proprio debutto europeo durante la conferenza stampa organizzata dal brand il 12 ottobre 2026. Dopo la presentazione, la vettura rimarrà esposta insieme agli altri modelli della gamma per tutta la durata del Paris Motor Show. Il prossimo appuntamento servirà quindi soprattutto a mostrare per la prima volta al pubblico europeo le forme della 07 GT e a delineare la direzione futura del marchio. Per conoscere invece le caratteristiche definitive della versione destinata all’Europa, comprese le tecnologie e le specifiche tecniche, sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte di Lynk & Co.

Fonte: TecnoAndroid