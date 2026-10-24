Lotus Eletre X, l’Hyper SUV ibrido con range extender da 952 CV

Nel mondo dei SUV ad alte prestazioni arriva la Lotus Eletre X, una vettura che porta il marchio britannico molto lontano dalle sue radici. Il nome Lotus richiama subito alla mente sportive leggerissime come Elise ed Exige, ma il mercato ha preso un’altra strada e la casa controllata dal gruppo Geely ha scelto di seguirla con decisione, puntando su un modello che unisce elettrico e benzina in modo piuttosto originale.

La differenza rispetto alle sorelle completamente elettriche sta tutta nella nuova architettura X-Hybrid. Il principio è semplice da spiegare: la spinta arriva sempre dai motori elettrici, mentre un propulsore termico lavora come range extender e mette al riparo dalla classica ansia da ricarica. Il risultato è un Hyper SUV da oltre 2,5 tonnellate che nella versione più spinta arriva a 952 CV, con un telaio pensato per chi guida volentieri.

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Dimensioni importanti e un abitacolo da ammiraglia

Le proporzioni della Eletre X sono generose. Si parla di 5,1 metri di lunghezza e di un passo che va oltre i 3 metri. A dominare la linea c’è l’aerodinamica attiva, con i flussi d’aria accompagnati dal cofano fino allo spoiler mobile posteriore, capace di generare fino a 215 kg di deportanza per tenere l’auto ben piantata sull’asfalto. Saltano all’occhio anche i sensori LiDAR a scomparsa sistemati sul tetto e nei passaruota, già predisposti per i livelli più evoluti di guida assistita.

Dentro si respira un’aria da segmento lusso, pronta a confrontarsi con i nomi più prestigiosi. La plancia ruota attorno al grande display centrale OLED da 15,1 pollici gestito dal sistema Lotus Hyper OS, affiancato da schermi digitali sottili dedicati a chi guida e al passeggero. Nei rivestimenti trovano spazio fibra di carbonio riciclata e materiali ecosostenibili, mentre chi siede dietro gode di uno spazio da prima classe.

Come funziona il powertrain da 900 Volt

Il cuore della Eletre X è il sistema X-Hybrid a 900 Volt. La trazione integrale è affidata a due motori elettrici, mentre sotto il cofano trova posto un 2.0 quattro cilindri turbo a benzina che non manda mai potenza alle ruote. Il suo compito è far girare un generatore ad alta efficienza da 150 kW che ricarica durante la marcia la batteria da 70,1 kWh.

Le versioni disponibili sono due. La H550, quella d’ingresso, sviluppa complessivamente 550 CV e 693 Nm e passa da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Chi vuole il massimo può puntare sulla H1000, che mette a terra 952 CV e 985 Nm e scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi.

Sul fronte dell’autonomia, la sola batteria consente di superare i 350 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP, mentre con il contributo del generatore termico si va oltre i 1.200 km complessivi. L’impianto ad alta tensione permette inoltre di ricaricare in corrente continua fino a 430 kW, passando dal 20% all’80% in soli 9 minuti.

Il comportamento su strada e i prezzi

Al volante la Eletre X regala la stessa prontezza di una supercar elettrica. La coppia arriva subito e senza interruzioni, perché il motore 2.0 lavora in sottofondo ai regimi più efficienti per produrre corrente, senza mai interferire con le ruote. Malgrado la mole, il lavoro sul telaio è notevole. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori adattivi a controllo elettronico gestiscono i trasferimenti di carico con grande abilità e nascondono bene il peso, che però si avverte in frenata nonostante un impianto potentissimo.

L’asse posteriore sterzante, insieme all’antirollio attivo a 48V e al torque vectoring, consente al SUV inglese di affrontare i tratti misti più stretti con un’agilità sorprendente. Dischi di grandi dimensioni e pinze multipistoncino garantiscono un mordente deciso e una buona modulabilità. La formula Extended Range EV mostra così un’anima sportiva, capace di unire le sensazioni della guida elettrica alla possibilità di affrontare lunghi viaggi senza fermarsi alla colonnina.

Il listino della Lotus Eletre X H550 parte da 99.990 euro e offre già una dotazione completa per avvicinarsi alla tecnologia X-Hybrid. La top di gamma Eletre X H1000 viene invece proposta a 123.990 euro, con barre antirollio attive a 48V, spoiler adattivo e finiture interne in carbonio.

Fonte: TecnoAndroid