Telepass: bollo auto e benzina in tre rate e cashback del 3%

Pagare il bollo auto e fare rifornimento resta una spesa inevitabile per chi guida, ma con Telepass una parte di quei soldi adesso torna nelle tasche degli automobilisti. Le due voci possono infatti essere suddivise in tre rate senza interessi, e chi sceglie di pagare direttamente dall’app ottiene anche un cashback del 3%. Due novità che toccano proprio le uscite più ricorrenti legate alla macchina, quelle che ogni anno o ogni settimana pesano sul bilancio familiare.

Il punto interessante è che le due cose viaggiano insieme. Da una parte c’è la possibilità di diluire la spesa nel tempo, dall’altra un piccolo rimborso che si accumula a ogni operazione fatta tramite l’applicazione. Per chi usa l’auto tutti i giorni il carburante rappresenta un costo costante, mentre la tassa di possesso arriva una volta l’anno e spesso capita nel momento meno comodo. Poterle gestire entrambe dallo stesso posto, e con qualche agevolazione in più, semplifica parecchio la vita.

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Bollo e benzina in tre rate senza interessi

Partiamo dalla rateizzazione, che è forse l’aspetto più concreto. Dividere un pagamento in tre rate significa non dover affrontare tutta la cifra in un colpo solo. Il dettaglio che fa la differenza è l’assenza di interessi. In altre parole la somma complessiva da versare resta la stessa di un pagamento unico, cambia soltanto il modo in cui viene distribuita. Nessun costo aggiuntivo nascosto dietro la comodità, almeno stando a quanto previsto dall’offerta.

Per il bollo questa formula può essere particolarmente utile. Si tratta di una spesa che arriva puntuale e che, a seconda del veicolo, può avere un peso non indifferente. Spalmarla su tre mensilità permette di gestire meglio le uscite senza dover rinunciare ad altro. Lo stesso ragionamento vale per i rifornimenti, che sommati nell’arco di un mese finiscono per diventare una delle voci più consistenti per chi si sposta spesso. Con Telepass anche il pieno può essere pagato a rate, sempre senza interessi.

Come funziona il cashback del 3% in app

L’altra metà della novità riguarda il cashback. I pagamenti effettuati attraverso l’app Telepass danno diritto a un rimborso pari al 3% della cifra spesa. Il meccanismo è semplice da capire: una piccola quota di quanto si paga viene restituita all’utente. Giusto per dare un’idea, su una spesa di 100 euro il ritorno sarebbe di 3 euro. Una cifra che presa da sola sembra modesta, ma che ripetuta a ogni rifornimento o pagamento finisce inevitabilmente per crescere.

La condizione, appunto, è passare per l’applicazione. Il cashback del 3% è legato proprio ai pagamenti fatti in app, ed è lì che si concentra il vantaggio economico. Chi già utilizza Telepass per altri servizi legati alla mobilità si ritrova quindi con uno strumento in più per gestire due spese fondamentali come il bollo auto e il carburante. Le rate senza interessi permettono di distribuire il costo nel tempo, mentre il rimborso restituisce il 3% di quanto pagato tramite l’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid