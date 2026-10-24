Renault Kangoo elettrico: batteria da 52 kWh e fino a 354 km

Renault rinnova la famiglia Kangoo e Kangoo Van e lo fa intervenendo soprattutto sulle versioni elettriche, che guadagnano più autonomia, prestazioni migliori, tempi di ricarica ridotti e una connettività rivista con attenzione. L’idea è rendere ancora più versatili sia il veicolo commerciale pensato per chi lavora tutti i giorni sia il multispazio dedicato alle famiglie. Sui listini, invece, bisognerà pazientare un po’, perché i prezzi delle versioni aggiornate verranno comunicati nelle prossime settimane.

Batteria da 52 kWh e ricarica rapida più veloce

La novità più importante riguarda l’accumulatore agli ioni di litio con chimica NMC, che passa dai precedenti 45 a 52 kWh di capacità. Con questo salto il nuovo Kangoo elettrico arriva a percorrere fino a 354 chilometri WLTP, un valore che naturalmente varia in base all’allestimento scelto. Non è un cambiamento da poco per un mezzo che spesso passa intere giornate tra consegne e spostamenti urbani.

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Cresce anche la ricarica rapida in corrente continua, che sale da 80 a 100 kW di potenza massima. Tradotto in termini pratici, per tornare dal 15 all’80% ora bastano 30 minuti invece di 40, e nello stesso lasso di tempo si possono recuperare fino a 240 chilometri di percorrenza contro i 179 della versione precedente. In corrente alternata restano disponibili i caricabatterie da 11 e 22 kW a seconda delle varianti. Con il primo servono tre ore e mezza per passare dal 15 all’80%, con il secondo il tempo scende a un’ora e 45 minuti. Confermata infine la pompa di calore, preziosa per tenere sotto controllo i consumi energetici.

Due motori elettrici da 135 e 155 CV

Sotto il cofano la vecchia unità da 120 CV va in pensione e al suo posto arrivano due nuovi motori elettrici. Quello d’accesso eroga 135 CV e 270 Nm, mentre la versione più performante tocca 155 CV e 300 Nm. Il guadagno si sente soprattutto in accelerazione e nei sorpassi, in particolare quando il furgone viaggia a pieno carico, cioè proprio nella situazione in cui un po’ di spinta in più fa davvero comodo.

La variante meno potente offre le modalità di guida Eco e Normal, quella da 155 CV aggiunge anche la funzione Perfo. Debuttano poi quattro livelli di frenata rigenerativa, regolabili tramite le levette dietro il volante, e il nuovo selettore del cambio trova posto sulla plancia lasciando libera la zona centrale dell’abitacolo. Sul fronte digitale fanno il loro ingresso il pianificatore di viaggio EV Route Planner, il precondizionamento della batteria e la gestione della ricarica da remoto. Per chi usa il mezzo per lavoro è particolarmente interessante la tecnologia Vehicle to Load, che consente di alimentare dispositivi esterni come compressori ed elettroutensili sfruttando l’energia della batteria di trazione.

OpenR Link da 10 pollici e produzione francese

L’aggiornamento non riguarda solo le versioni a batteria. Su tutta la gamma Kangoo arriva un touchscreen da 10 pollici al posto del precedente schermo da otto, gestito dal sistema OpenR Link che promette una reattività raddoppiata e integra Apple CarPlay e Android Auto. Sono previste configurazioni con e senza navigazione integrata, e nella prima le mappe HERE prendono il posto di quelle TomTom. Completano il quadro nuove prese USB di tipo C e una base di ricarica wireless magnetica, ventilata e compatibile MagSafe, con potenza salita a 25 W.

Restano disponibili due lunghezze di carrozzeria, da 4,49 e 4,91 metri, con configurazioni fino a sette posti per il Kangoo pensato per i privati. La produzione mantiene un’impronta decisamente francese, con l’assemblaggio a Maubeuge, le batterie realizzate a Douai e i motori elettrici costruiti a Cléon. Una filiera industriale che segue da vicino l’evoluzione di un modello presente sul mercato dal 1997.

Fonte: TecnoAndroid