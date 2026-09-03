Logitech Lift a 44,99 euro su Amazon: sconto oltre il 45%

Chi lavora davanti a uno schermo per otto ore filate lo sa bene: il polso comincia a protestare molto prima della testa, e a quel punto cambiare periferica diventa quasi una questione di sopravvivenza. Il Logitech Lift nella variante Sabbia scende in questi giorni a 44,99 euro su Amazon, contro un listino che di solito viaggia intorno agli 81,99 euro. Parliamo di uno dei prezzi più bassi mai visti per questo modello, con uno sconto che supera il 45%. Il concetto alla base è semplice e per certi versi controintuitivo: invece di tenere la mano appoggiata in orizzontale, il mouse la accoglie inclinata, come se stringesse una maniglia. Un piccolo cambio di prospettiva che sulla lunga distanza fa la differenza.

Perché un mouse verticale certificato cambia le carte in tavola

Il Logitech Lift è nato come versione più compatta e più abbordabile del celebre MX Vertical, senza però rinunciare all’impostazione ergonomica che ha reso famosa quella linea. Il corpo è inclinato a 57 gradi, un angolo scelto per ridurre la torsione del polso e mantenere l’avambraccio in una posizione più naturale durante le sessioni lunghe. Non è una trovata di marketing buttata lì: il prodotto ha ottenuto la certificazione ERGO CERTIFIED, che viene assegnata soltanto dopo test condotti da ergonomisti del settore.

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Sul fronte tecnico c’è tutto quello che serve, senza fronzoli. Sensore ottico con risoluzione fino a 4000 DPI, quattro pulsanti programmabili via software, rotella di scorrimento verticale fluida e silenziosa. La connettività è doppia, con Bluetooth Low Energy e ricevitore Logi Bolt USB incluso nella confezione, e il tasto Easy Switch permette di passare in un attimo tra tre dispositivi diversi. Il peso si ferma a 125 grammi, le dimensioni sono contenute (71 per 70 per 108 millimetri), quindi anche chi ha mani non particolarmente grandi ci si trova.

Un dettaglio che convince più di quanto si possa immaginare riguarda i clic silenziosi. In ufficio condiviso, o durante una videochiamata con il microfono aperto, la differenza si sente. Anzi, non si sente, ed è esattamente il punto. Sull’autonomia il discorso è quasi imbarazzante: la batteria AA inclusa arriva a coprire fino a due anni di utilizzo, e il fatto che sia sostituibile significa poter tornare al 100% con una pila nuova, cosa che le batterie integrate, destinate a perdere capacità con il tempo, non consentono.

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Personalizzazione, materiali e il prezzo che fa la differenza

La configurazione passa dall’app Logi Options+, che consente di assegnare funzioni ai pulsanti in base al programma aperto. Mic Mute mentre si è in riunione, Voice to Text quando si scrive un documento, e così via. Chi salta continuamente da un’applicazione all’altra ci guadagna parecchio in fluidità. C’è anche un occhio alla sostenibilità, con plastiche che integrano materiale riciclato post consumo e packaging in carta certificata FSC.

Sul prezzo il quadro è chiaro. Da 81,99 euro di listino si passa a 44,99 euro, quindi circa 37 euro risparmiati su un accessorio che, di norma, si tiene sulla scrivania per anni. La colorazione Sabbia è tra le varianti cromatiche più recenti aggiunte alla gamma, e ha quel tono neutro che non stona né in casa né in un ambiente di lavoro più formale. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna rapida per chi ha un abbonamento Prime.

Chi preferisce spalmare la spesa può valutare l’acquisto a rate, opzione disponibile sulla piattaforma. Per il resto, un mouse ergonomico certificato che scende sotto i 45 euro non è uno scenario che si presenta spesso, e le scorte a queste condizioni tendono a muoversi velocemente. Il Logitech Lift Sabbia resta a 44,99 euro fino a esaurimento della promozione.