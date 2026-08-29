Pixel, app che si chiudono da sole: cosa sta succedendo

Diversi possessori di uno smartphone Pixel si sono ritrovati con le app che smettono di funzionare senza un motivo apparente, tra brani musicali che saltano da soli e applicazioni che si chiudono nel giro di pochi secondi. Non un blocco isolato, ma una serie di segnalazioni che si somigliano parecchio tra loro e che stanno emergendo in queste ore su Reddit, dove è nato un thread diventato in fretta il punto di raccolta di chi sta vivendo lo stesso problema.

Il quadro descritto dagli utenti è abbastanza vario, e forse è questo l’aspetto più fastidioso. C’è chi racconta che ogni app installata si rifiuta di restare aperta, praticamente rendendo il telefono inutilizzabile per qualsiasi cosa vada oltre le funzioni base. E poi c’è chi invece nota il malfunzionamento solo su alcune applicazioni specifiche, il che rende ancora più difficile capire da dove arrivi la radice del guaio.

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Le app coinvolte e cosa succede davvero

Tra i nomi che ricorrono di più nelle segnalazioni ci sono Google Foto, Spotify e CapCut. Tre applicazioni molto diverse tra loro, usate quotidianamente da milioni di persone, e questo basta a far capire quanto il disagio possa essere concreto. Le app musicali, in particolare, mostrano un comportamento curioso, perché invece di chiudersi di colpo iniziano a saltare le tracce, passando da un brano all’altro senza che nessuno abbia toccato niente. Un effetto che, ovviamente, rovina qualsiasi ascolto.

Le altre applicazioni, invece, seguono il copione classico del crash. Si aprono, restano attive per qualche istante e poi si chiudono da sole, riportando l’utente alla schermata principale. In alcuni casi il problema si ripresenta a ogni tentativo di riapertura, in altri sembra manifestarsi in modo del tutto casuale, senza una sequenza riconoscibile. Chi possiede un telefono Pixel e si trova in questa situazione sta quindi affrontando un comportamento imprevedibile, che rende complicato persino capire se il problema riguardi una singola app o l’intero sistema.

Il timing non è dei migliori per Google Foto

C’è un dettaglio che rende la faccenda quasi ironica. Proprio in questi giorni si è parlato di una possibile novità in arrivo su Google Foto, ovvero una funzione migliorata per le reazioni alle immagini condivise. Un’aggiunta pensata per rendere più immediata l’interazione tra chi condivide album e gallerie. Il punto è che una funzione del genere, per quanto interessante, diventa piuttosto inutile se l’applicazione non riesce nemmeno a restare aperta abbastanza a lungo da permetterne l’uso.

Il malfunzionamento, per come viene raccontato dagli utenti, sembra colpire in modo trasversale i dispositivi Pixel senza distinzioni particolarmente evidenti. Nessuna comunicazione formale ha finora chiarito l’origine del problema, e le segnalazioni continuano ad accumularsi nel thread di discussione, dove ognuno aggiunge la propria esperienza e prova a confrontarla con quella degli altri. Qualcuno lamenta un blocco totale, qualcun altro riesce comunque a usare buona parte delle applicazioni installate.

Quello che accomuna tutte le testimonianze è la sensazione di casualità. Nessun aggiornamento specifico viene indicato come colpevole certo, nessuna app risulta immune in modo assoluto, e il comportamento cambia da telefono a telefono. Per chi utilizza uno smartphone Pixel come dispositivo principale, tra musica, foto e montaggio video, il risultato è una giornata parecchio complicata, con applicazioni che vanno e vengono senza alcuna logica apparente.