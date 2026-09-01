LG presenta ThinQ Claw: l’AI Home debutta a IFA 2026

La LG AI Home evolve a IFA 2026 con un approccio che punta a rendere la casa connessa più intuitiva e meno dipendente da comandi specifici. Al centro della nuova strategia c’è ThinQ Claw, un agente AI conversazionale progettato per comprendere non soltanto le richieste, ma anche il contesto nel quale vengono formulate.

L’obiettivo di LG è trasformare l’ecosistema domestico da una semplice rete di dispositivi capaci di eseguire istruzioni a un ambiente in grado di coordinare prodotti e servizi in funzione delle abitudini quotidiane, degli impegni e delle condizioni della casa. La tecnologia viene presentata all’interno di spazi immersivi che ricreano diversi ambienti domestici, dal living alla cucina fino alla zona notte, mostrando come l’intelligenza artificiale possa accompagnare differenti momenti della giornata.

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ThinQ Claw porta l’AI conversazionale nella smart home

Il protagonista dell’esperienza LG a IFA 2026 è ThinQ Claw, un assistente basato su chat testuale sviluppato a partire dal concetto OpenClaw e ottimizzato per l’ecosistema LG AI Home. La differenza rispetto a un assistente tradizionale risiede nella capacità di interpretare l’intenzione dell’utente e non soltanto di eseguire un singolo comando. Il sistema può infatti comprendere una richiesta, individuare le azioni necessarie e coordinare dispositivi e servizi per raggiungere un determinato obiettivo. La componente contestuale rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Le informazioni fornite dall’utente vengono interpretate in relazione alla sua quotidianità e non come eventi separati. Questo permette a ThinQ Claw di suggerire o avviare attività coerenti con la situazione e con le preferenze personali.

Se, per esempio, l’utente comunica che stanno per arrivare degli ospiti, il sistema può coordinare gli elettrodomestici della cucina per facilitare la preparazione della cena. Quando invece una persona sta tornando a casa, ThinQ Claw può verificare le condizioni dell’ambiente e predisporre temperatura e qualità dell’aria. L’assistente può inoltre proporre attività, contenuti ed esperienze personalizzate legate a relax, intrattenimento o produttività.

La gestione non riguarda esclusivamente gli apparecchi domestici. ThinQ Claw può collaborare anche con servizi esterni, inclusi calendari e piattaforme connesse, permettendo di esprimere piani e necessità attraverso una conversazione naturale senza dover configurare manualmente regole e automazioni. Nel tempo, il sistema può inoltre ricordare preferenze e abitudini, aumentando progressivamente il livello di personalizzazione dell’esperienza.

ThinQ, ThinQ ON e CloiD costruiscono l’ecosistema

ThinQ Claw non arriva come tecnologia isolata, ma si inserisce in un’architettura più ampia. Alla base c’è la piattaforma ThinQ, che collega e gestisce i dispositivi connessi, mentre ThinQ ON svolge il ruolo di hub intelligente per coordinarne il funzionamento. A rappresentare fisicamente questa visione c’è invece CloiD, il robot AI Home Hub che funge da punto di contatto tra persone, prodotti e servizi. La combinazione di questi elementi descrive la direzione scelta da LG: una casa capace di passare dall’esecuzione di comandi alla comprensione del contesto, con l’intelligenza artificiale chiamata a coordinare le diverse componenti dell’ambiente domestico.

Homey apre l’AI Home ai dispositivi di altri marchi

L’altra direttrice dello sviluppo riguarda l’apertura dell’ecosistema. Attraverso Homey, piattaforma smart home di Athom acquisita da LG nel 2024, l’azienda punta a superare i confini dei propri dispositivi. Homey permette infatti di gestire prodotti e servizi appartenenti a marchi differenti all’interno di un’unica esperienza connessa. Questo approccio amplia la capacità dell’AI Home di coordinare l’ambiente domestico, invece di limitarne il funzionamento agli apparecchi LG.

La piattaforma integra anche funzioni dedicate alla gestione energetica attraverso HEMS, che coordina in tempo reale elementi come pannelli solari, batterie domestiche, contatori intelligenti, sistemi di ricarica per veicoli elettrici ed elettrodomestici LG. L’obiettivo è ottimizzare consumi e costi energetici attraverso una gestione coordinata delle risorse. IFA 2026 rappresenta inoltre il debutto europeo di LG ThinQ Pro, piattaforma sviluppata per complessi residenziali multifamiliari e ambienti commerciali. In questo caso la visione AI Home viene estesa alla gestione di edifici, impianti e servizi condivisi.

A completare l’ecosistema c’è LG Shield, il framework di sicurezza progettato per proteggere dispositivi, servizi e dati personali, contribuendo alla realizzazione di esperienze basate sull’intelligenza artificiale che LG descrive come sicure e affidabili.