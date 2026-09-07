LG Micro RGB evo porta il colore al centro di IFA 2026

Dopo il debutto avvenuto al CES 2026, LG Micro RGB evo arriva anche a IFA 2026. Il televisore, identificato dal modello MRGB95, rappresenta una delle proposte LCD premium di grandi dimensioni dell’azienda e punta soprattutto sulla qualità della riproduzione cromatica.

Alla base del dispositivo c’è la tecnologia proprietaria Micro RGB, affiancata dal processore α11 Gen3 con AI, lo stesso utilizzato sui modelli OLED di fascia più alta di LG. L’integrazione tra le due tecnologie ha permesso al televisore di ottenere la certificazione High Purity RGB Spectrum Display di TÜV Rheinland, assegnata dopo una valutazione della capacità del display di riprodurre i colori RGB mantenendo separate le relative lunghezze d’onda.

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Il sistema Micro RGB rappresenta il cuore della proposta. La tecnologia lavora sulla gestione dei colori primari per ottenere una riproduzione cromatica più pura, mentre il processore interviene sull’elaborazione dell’immagine per migliorare la resa complessiva delle scene. Il riconoscimento di TÜV Rheinland certifica proprio la capacità del pannello di restituire spettri RGB ad alta purezza, senza una significativa commistione tra le diverse lunghezze d’onda. Si tratta di un elemento sul quale LG punta per differenziare Micro RGB evo nel segmento dei televisori LCD premium.

L’AI migliora immagini e contrasti

A gestire l’elaborazione delle immagini c’è il α11 Gen3 con AI, il processore più avanzato realizzato da LG per questa piattaforma. Il Dual AI Engine analizza in tempo reale elementi come texture e contorni, intervenendo sulla resa delle immagini durante la visione di film, serie TV e videogiochi. Il processore integra inoltre Precision Color Enhancer, una tecnologia progettata per preservare la purezza dei colori primari e gestire con maggiore precisione gradazioni e transizioni tonali. A completare il sistema interviene Micro Dimming Ultra, che suddivide lo schermo in migliaia di zone per regolare la luminosità in maniera più precisa. L’obiettivo è mantenere visibili i dettagli sia nelle aree più scure dell’immagine sia nelle zone caratterizzate da una maggiore luminosità.

Micro RGB evo in mostra a IFA 2026

Con Micro RGB evo, LG porta quindi a Berlino una soluzione che combina tecnologia LCD e AI puntando soprattutto sulla qualità cromatica e sulla gestione del contrasto. La certificazione ottenuta da TÜV Rheinland rappresenta un ulteriore riconoscimento delle prestazioni della tecnologia proprietaria Micro RGB. La gamma RGB dell’azienda comprende inoltre Mini RGB evo, che amplia la proposta di LG nel settore dei televisori basati su questa tecnologia.

LG Micro RGB evo è esposto per tutta la durata di IFA 2026, presso lo stand LG nella Hall 18 di Messe Berlin.