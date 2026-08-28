Paramount+ a settembre 2026: torna MobLand con la seconda stagione

Il catalogo di Paramount+ a settembre 2026 si presenta con una lista di titoli piuttosto compatta ma con qualche nome di peso, a partire dal ritorno di MobLand con la seconda stagione. Dopo aver dato un’occhiata a quello che arriva su Netflix nello stesso periodo, tocca alla piattaforma di casa Paramount scoprire le carte e mostrare cosa finirà nella sezione novità nelle prossime settimane.

Chi segue la piattaforma sa che il ritmo delle uscite non è quello alluvionale di certi concorrenti, e anche stavolta il discorso non cambia. Poche aggiunte, ma abbastanza varie da coprire gusti diversi, dal crime alla comicità dal vivo passando per l’animazione e il ritorno di volti già noti al pubblico televisivo.

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Le serie TV e i film in arrivo su Paramount+ a settembre 2026

Il pezzo forte è senza dubbio MobLand S2, che torna in catalogo dopo il debutto della prima stagione. Accanto trova posto Scontro tra Thunderman, titolo che si muove su tutt’altro registro e che allarga il ventaglio dell’offerta verso un pubblico più ampio.

Spazio poi a Invasione domestica: Romanzo senza titolo, altra aggiunta del mese, e a Sacrifice, che arriva con la prima stagione completa più i primi episodi della seconda. Una formula che ormai si vede spesso sulle piattaforme, con il pubblico che può recuperare tutto dall’inizio e poi restare agganciato ai nuovi episodi senza dover attendere mesi.

Chiudono la lista Golden Axe S1 e la tredicesima stagione di Stand Up Comedy Italia, quest’ultima ormai un appuntamento ricorrente per chi segue la comicità nostrana sulla piattaforma. Numero tredici, che per una produzione di questo tipo significa una certa continuità nel tempo e un pubblico affezionato che continua a rispondere presente.

Cosa aspettarsi dal mese sulla piattaforma

La struttura del listino racconta bene la strategia della piattaforma in questa fase. Niente valanghe di contenuti buttati dentro tanto per gonfiare i numeri, ma una manciata di titoli su cui puntare, con il ritorno delle serie già avviate a fare da traino. MobLand S2 è il nome che comparirà in cima alla home page e che con ogni probabilità porterà con sé la fetta più consistente di visualizzazioni del mese.

L’altra faccia della medaglia è il catalogo italiano, con Stand Up Comedy Italia a rappresentare la produzione locale. Un tipo di contenuto che costa relativamente poco rispetto a una serie ad alto budget e che però funziona bene sul mercato di riferimento, dove il passaparola e i social fanno gran parte del lavoro promozionale.

Per chi tiene d’occhio le uscite streaming mese per mese, settembre 2026 su Paramount+ si legge quindi così: un ritorno atteso, due titoli che allargano il raggio d’azione verso famiglie e ragazzi, un doppio blocco di episodi per chi vuole recuperare Sacrifice e la solita dose di risate dal vivo. Nomi che si vanno ad aggiungere a quanto già disponibile in libreria, senza sostituirlo.

Le date precise di pubblicazione dei singoli titoli restano quelle comunicate direttamente sulla piattaforma, dove le schede vengono aggiornate mano a mano che i contenuti diventano disponibili. La lista completa delle novità del mese comprende dunque MobLand S2, Scontro tra Thunderman, Invasione domestica: Romanzo senza titolo, Sacrifice con stagione 1 e primi episodi della stagione 2, Golden Axe S1 e Stand Up Comedy Italia S13.