No Law, il cyber noir di Krafton torna alla Gamescom 2026

No Law si è ripresentato al pubblico durante l’Opening Night Live della Gamescom 2026, e lo ha fatto con un trailer di gameplay parecchio intenso, di quelli che lasciano poco spazio alle mezze misure. Il progetto porta la firma di Krafton e continua a muoversi lungo la strada del cyber noir in prima persona, un genere che vive di atmosfere sporche, luci al neon e personaggi che hanno già perso qualcosa prima ancora che parta la storia.

Il palcoscenico scelto per il ritorno non è casuale. L’Opening Night Live resta la vetrina più affollata della manifestazione tedesca, quella in cui i giochi devono farsi notare in pochi secondi. E No Law ha puntato tutto sull’azione, mostrando il proprio volto più diretto invece di limitarsi a inquadrature di atmosfera.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Port Desire, una città che ha smesso di credere alle regole

L’ambientazione è Port Desire, città portuale industriale e decadente dove la legge ha lasciato il campo alla violenza e alla criminalità. Non un dettaglio di contorno, ma il vero motore del racconto. La città è costruita in verticale su una scogliera affacciata sul mare, e questa scelta si traduce in un colpo d’occhio particolare, con i tetti immersi nello smog che convivono con vicoli degradati e aree industriali dove la vegetazione si è ripresa quello che l’uomo aveva occupato.

C’è un’idea precisa dietro questo scenario. Port Desire viene descritta come un crocevia commerciale, un posto in cui si incontrano persone di ogni estrazione sociale, dai traffici più squallidi alle vite normali che tentano di andare avanti. Il punto è che manca un’autorità vera, e quando manca l’autorità ognuno finisce per farsi giustizia da solo. Il risultato è un contesto in cui la violenza non è un’eccezione ma quasi una regola sociale, il che spiega anche il tono del trailer mostrato a colonia.

Grey Harker e il ritorno nel lato oscuro della città

Il protagonista è Grey Harker, un veterano che porta addosso i segni delle esperienze militari e delle gravi ferite riportate durante l’ultimo incarico. La sua intenzione, almeno all’inizio, sarebbe quella di chiudere definitivamente con l’esercito e trovare una vita tranquilla. Un desiderio semplice, che dura giusto il tempo necessario perché qualcosa vada storto.

Harker viene infatti trascinato in una vicenda che lo obbliga a fare i conti di nuovo con la parte peggiore di Port Desire. È una struttura narrativa riconoscibile, quella dell’uomo che vorrebbe uscire e viene tirato dentro, ma nel noir funziona da sempre e qui trova un contesto che le calza addosso in modo naturale. La prospettiva in prima persona serve proprio a questo, a far sentire addosso al giocatore il peso di un corpo già malmesso che torna a combattere.

Quello che emerge dal materiale mostrato è un gameplay che non prova ad ammorbidire nulla. Gli scontri hanno un ritmo nervoso, e il tono generale resta coerente con l’idea di una città dove nessuno interviene se qualcosa va male. Krafton, del resto, aveva già impostato il progetto su queste coordinate fin dalle prime presentazioni, e il trailer dell’Opening Night Live non ha cambiato rotta, semmai ha alzato il volume. No Law si conferma quindi come uno dei titoli più riconoscibili per identità visiva tra quelli passati sul palco della Gamescom 2026, con Port Desire e Grey Harker al centro di un racconto che parte dalla decadenza urbana e ci resta dentro fino in fondo.