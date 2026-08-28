Lente d’ingrandimento Pixel: la nuova icona è già in rollout

L’app Lente d’ingrandimento dei Pixel si presenta con un vestito nuovo, e per una volta la notizia riguarda solo l’estetica: Google ha rilasciato un aggiornamento che cambia l’icona, lasciando intatto tutto il resto. Un intervento piccolo, certo, ma dentro un percorso più ampio che negli ultimi mesi ha coinvolto buona parte delle applicazioni di sistema firmate dall’azienda di Mountain View. Chi ha uno smartphone Pixel e usa questa funzione di accessibilità se ne accorgerà appena aprirà il cassetto delle app.

Un ripasso veloce serve, perché non tutti conoscono questo strumento. Lente d’ingrandimento è arrivata sugli smartphone di Google nel 2023, in accompagnamento alla gamma Pixel 8, ed è salita alla versione 2.0 l’anno successivo con il debutto dei Pixel 9. Da quel momento in avanti la calma piatta, interrotta soltanto da un paio di aggiunte a ottobre 2025. Poi più nulla, fino a questo intervento grafico.

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Cosa cambia nell’icona dell’app Lente d’ingrandimento

La versione che introduce la novità è la 2.0.0.965719431 e porta con sé un’icona nettamente più moderna, coerente con il linguaggio visivo adottato da Big G nelle ultime revisioni. Lo sfondo abbandona il blu e passa al bianco, mentre gli elementi grafici restano gli stessi di prima, solo ridisegnati con tratti più puliti e attuali. Il “foglio” c’è ancora, così come la lente, che nella nuova versione assume una forma curiosa, quasi una Q.

Il gioco di colori è pensato per staccare dal bianco: il foglio sul fondo vira su un celeste tenue, la lente sfoggia un gradiente che scivola dal viola al blu. Nulla di rivoluzionario, ma il risultato si allinea perfettamente alle altre app Pixel già rinnovate e distribuite a tutti, dalla Fotocamera a Meteo, passando per Registratore, Calcolatrice, Orologio e Termometro. Chi ha un Pixel aggiornato di recente conosce già quello stile. Al di là del nuovo look, l’applicazione resta identica a se stessa. Il confronto con la precedente versione 2.0.0.857776432, l’ultima a mostrare la vecchia icona, non ha fatto emergere differenze nell’interfaccia utente. Nessuna funzione aggiunta, nessuna voce spostata nei menù, nessun comportamento diverso. Un semplice ritocco di facciata, insomma, che non tocca il funzionamento quotidiano.

A cosa serve e come installare l’aggiornamento

Vale la pena ricordare l’utilità concreta di questo strumento, spesso trascurato da chi non ne ha bisogno tutti i giorni. Lente d’ingrandimento sfrutta la fotocamera dello smartphone per ingrandire testi di piccole dimensioni, mettere a fuoco i dettagli di un oggetto oppure leggere scritte lontane. Nasce pensando agli utenti ipovedenti, ma finisce per tornare comoda a chiunque si trovi davanti a un’etichetta illeggibile o a un foglietto illustrativo stampato in corpo minuscolo.

L’app è compatibile con i dispositivi della gamma Pixel a partire da Pixel 5 e la procedura per ottenerla è la solita. Basta aprire la scheda dedicata sul Google Play Store e toccare “Installa” se non è ancora presente sul telefono, oppure “Aggiorna” se è già installata e risulta disponibile una versione più recente. Il rollout, come sempre in questi casi, procede in modo graduale, quindi può capitare che la nuova grafica non compaia immediatamente su tutti i dispositivi.

Il rinnovamento delle icone prosegue quindi anche sul fronte dell’accessibilità, area che Google tende a curare con aggiornamenti silenziosi e poco pubblicizzati. Questa volta il cambiamento si vede subito, giusto il tempo di sbloccare lo schermo.