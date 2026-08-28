Hercules con Dwayne Johnson torna gratis su Prime Video

Chi ha un abbonamento attivo ad Amazon Prime Video può recuperare senza spendere nulla in più Hercules, il film del 2014 con Dwayne Johnson che è tornato nel catalogo accessibile agli abbonati. Non è un titolo che compare spesso nelle classifiche dei momenti migliori della carriera di The Rock, eppure resta una di quelle pellicole che funzionano bene quando la voglia è quella di guardare qualcosa di grosso, rumoroso e senza troppe pretese. Il ritorno in streaming è l’occasione buona per chi all’epoca se l’era perso o per chi, semplicemente, ha nostalgia di un certo tipo di cinema d’avventura.

C’è anche un dettaglio curioso che accompagna la visione oggi. Prima di prestare voce e faccia a Maui, il semidio tatuato diventato uno dei personaggi Disney più riconoscibili degli ultimi anni, Johnson aveva già vestito i panni di un semidio molto diverso. Più sporco, più violento, decisamente meno adatto ai bambini.

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Un fantasy muscolare che non ha mai preteso di essere altro

La regia è di Brett Ratner, e la storia segue Ercole nel momento in cui viene coinvolto nella difesa di un regno minacciato da un signore della guerra. Nessuna riscrittura intellettuale del mito, nessun tentativo di raccontare l’eroe greco attraverso lenti particolarmente originali. L’impianto è quello del fantasy d’azione costruito attorno alla fisicità del protagonista, con combattimenti che privilegiano armi enormi e scontri frontali.

È un genere che negli ultimi anni si è visto molto meno al cinema, e forse proprio per questo la riscoperta ha un suo senso. Le atmosfere cercano dichiaratamente di avvicinarsi a quelle rese popolari da 300, con quella rilettura spettacolare e sanguigna della mitologia che aveva fatto scuola. Non tutti i tentativi di seguire quella strada sono invecchiati bene, ma la formula qui resta leggibile e coerente con quello che il film prometteva fin dal primo trailer.

Vale la pena ricordare un punto spesso dimenticato quando si parla di questa pellicola. Nonostante l’accoglienza critica tiepida, Hercules fu tutt’altro che un disastro commerciale. Il pubblico rispose, e il film trovò il suo spazio in un’estate cinematografica affollata.

Perché recuperarlo adesso su Prime Video

La disponibilità gratuita per gli abbonati cambia parecchio le condizioni della visione. Un conto è pagare un noleggio per un titolo di cui si sa poco, un altro è farlo partire in una serata qualsiasi già compreso nel proprio piano Amazon Prime. Il tipo di intrattenimento che offre si presta bene alla visione domestica, senza richiedere particolare attenzione o conoscenze pregresse della mitologia greca.

Per chi segue Dwayne Johnson da tempo, poi, c’è il valore quasi documentaristico dell’operazione. Questo era il Johnson di metà anni Dieci, in piena fase di costruzione della propria immagine da action star globale, ancora lontano dai ruoli più autoironici e dalle collaborazioni con la Disney che avrebbero ampliato il suo pubblico anche tra i più piccoli. Un confronto interessante tra due modi diversi di interpretare la stessa figura archetipica, il semidio, a distanza di pochi anni.

Chi ama i film in cui la trama serve principalmente a collegare una scena d’azione all’altra troverà pane per i propri denti. Chi invece cerca profondità narrativa o una rilettura raffinata del mito probabilmente farà meglio a guardare altrove nel catalogo. Il film è disponibile da subito per tutti gli utenti con abbonamento attivo alla piattaforma.