Huawei Watch 6, il teaser svela il design: debutto il 2 settembre

Manca poco alla presentazione di Huawei Watch 6, e l’azienda cinese ha deciso di anticipare qualcosa con un teaser che gira già in rete. Nessuna scheda tecnica, nessun numero, nessuna promessa sull’autonomia: soltanto il design, mostrato tra un video e una manciata di immagini che mettono al centro la sottigliezza del prodotto e la sensazione al polso. Il debutto è fissato per l’evento del 2 settembre, lo stesso appuntamento in cui il marchio porterà sul palco anche i nuovi Huawei Watch GT e GT 6 Pro.

La comunicazione, in questo caso, punta tutto su una parola sola: leggerezza. Il messaggio diffuso dall’azienda parla di un orologio comodo, che si appoggia in modo naturale sul polso e che si può tenere addosso per l’intera giornata senza pensarci troppo. Una linea di marketing piuttosto classica per il settore, certo, ma che di solito lascia intuire un lavoro di limatura sullo spessore della cassa e sui materiali scelti.

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Cosa mostra davvero il teaser di Huawei Watch 6

Chi si aspettava dettagli tecnici resterà a bocca asciutta, almeno per ora. I contenuti pubblicati si concentrano esclusivamente sull’estetica del nuovo smartwatch, senza aprire alcuno spiraglio su processore, sensori, sistema operativo o funzioni legate al monitoraggio della salute. Una scelta coerente con il modo in cui Huawei gestisce di solito la vigilia dei suoi lanci, dosando le informazioni fino al momento della presentazione vera e propria.

Il riferimento più immediato resta il modello che questo orologio andrà a sostituire. Huawei Watch 5 è arrivato nel nostro mercato a maggio dello scorso anno e ha rappresentato il punto più alto della gamma classica del produttore, quella meno sportiva e più orientata all’uso quotidiano rispetto alla famiglia GT. Watch 6 ne raccoglie quindi l’eredità, con il compito non semplice di aggiornare una formula che già funzionava.

Un evento che porterà più di un orologio

Il 2 settembre non sarà una serata dedicata a un singolo prodotto. Sul palco, insieme a Huawei Watch 6, saliranno anche i modelli della serie GT, con GT 6 Pro nel ruolo di proposta più muscolare e orientata a chi cerca funzioni sportive avanzate e autonomia elevata. Una doppia mossa che consente al marchio di coprire due pubblici differenti nello stesso momento, senza costringere l’utente a scegliere tra estetica e prestazioni.

Per il produttore cinese gli indossabili rappresentano ormai una delle aree più solide del proprio catalogo, quella in cui le limitazioni che pesano sul comparto smartphone si fanno sentire molto meno. Un orologio non ha bisogno degli stessi servizi software di un telefono, e questo ha permesso a Huawei di mantenere una presenza costante nei negozi europei anche negli anni più complicati.

Sul fronte dei prezzi e della disponibilità in Italia, invece, il silenzio è totale. Nessuna indicazione è stata fornita insieme al teaser, e per capire quanto costerà il nuovo arrivato bisognerà attendere la presentazione ufficiale. Lo stesso vale per le eventuali varianti di cassa, per i materiali utilizzati e per la scelta dei cinturini, tutti elementi che in passato hanno inciso parecchio sul posizionamento dei modelli della gamma.

Quello che emerge dalle immagini diffuse è comunque un prodotto dall’aspetto pulito, con una cassa che sembra più contenuta rispetto a quanto visto in precedenza e un’attenzione evidente al comfort. Elementi che vanno nella direzione di un orologio pensato per essere indossato anche di notte, scenario ormai comune per chi utilizza queste funzioni di monitoraggio del sonno. La conferma, o la smentita, arriverà tra pochi giorni.