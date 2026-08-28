Notebook lento? Prima di aggiungere RAM controlla questo

Un notebook lento è una di quelle situazioni che mette alla prova la pazienza di chiunque, e la reazione più comune è sempre la stessa: aggiungere RAM. Applicazioni che si avviano con una lentezza esasperante, finestre che rispondono in ritardo, blocchi improvvisi del sistema. Sintomi che in effetti possono indicare una quantità di memoria insufficiente, ma che non sempre si risolvono infilando nuovi moduli nello slot libero. Prima di mettere mano all’hardware conviene capire cosa stia succedendo davvero dentro la macchina.

Il punto è che la memoria non si esaurisce da sola. Qualcosa la sta occupando, e spesso si tratta di processi che nessuno ha chiesto di avviare. Software installati mesi prima e mai più aperti, estensioni del browser dimenticate, servizi che partono insieme al sistema operativo e restano in secondo piano a consumare risorse. Comprendere quanta memoria viene realmente utilizzata e da chi è il primo passo sensato, e per farlo non serve alcun programma esterno: bastano gli strumenti già presenti nel sistema operativo.

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Il Task Manager come punto di partenza

Su un computer con Windows il metodo più immediato per farsi un’idea della situazione è aprire il Task Manager. La scorciatoia da tastiera è Ctrl+Shift+Esc, tre tasti premuti insieme e la finestra compare senza passare da menu o ricerche. Da lì si raggiunge la scheda Processi, che è il vero cuore della faccenda.

Quella schermata elenca tutto ciò che è in esecuzione, con l’indicazione delle risorse assorbite da ciascun elemento. Ordinando la colonna dedicata alla memoria si scopre in pochi secondi chi sta occupando lo spazio maggiore. A volte la risposta è prevedibile, il browser con venti schede aperte resta un classico difficile da battere. Altre volte emergono nomi sconosciuti, processi legati a software di cui si era persa memoria, utility installate insieme a qualche driver e rimaste attive per abitudine.

Quando la RAM non è il vero problema

Capire la differenza tra memoria satura e memoria insufficiente cambia completamente l’approccio. Se il consumo elevato dipende da una manciata di programmi superflui, l’acquisto di nuovi moduli risolve solo in apparenza: la nuova memoria verrà occupata con la stessa facilità, e dopo qualche settimana i rallentamenti torneranno identici a prima. In questo scenario intervenire sui processi attivi produce un risultato migliore e a costo zero.

Il discorso cambia quando il carico deriva da attività che richiedono effettivamente molte risorse. Montaggio video, gestione di file di grandi dimensioni, ambienti di sviluppo, macchine virtuali. In quei casi il limite è reale e l’espansione hardware diventa una scelta ragionevole, non un tentativo alla cieca. La verifica preliminare serve proprio a distinguere le due condizioni, evitando di spendere denaro per un problema che aveva un’origine diversa.

Vale la pena ricordare che un notebook accumula zavorra nel tempo in modo quasi fisiologico. Ogni installazione lascia tracce, ogni aggiornamento porta con sé componenti aggiuntivi, ogni programma prova a ritagliarsi uno spazio all’avvio del sistema. Nessuno di questi elementi da solo fa la differenza, ma sommati tra loro riducono progressivamente il margine di manovra della macchina.

Prendersi qualche minuto per leggere con attenzione la scheda Processi, individuare i consumatori più aggressivi e valutare quali siano davvero necessari resta l’operazione più efficace tra quelle disponibili senza toccare un cacciavite. Il Task Manager mostra i numeri, e i numeri dicono con precisione se il collo di bottiglia sia la memoria fisica oppure il modo in cui viene utilizzata.