Lenovo Yoga 2026: nuovi AI PC e tablet per creator

La nuova gamma Lenovo Yoga guarda sempre più ai creator e trasforma l’AI locale in uno degli elementi centrali dell’esperienza. A IFA 2026 Lenovo ha presentato Yoga Pro 9n, Yoga 9n 2-in-1, i nuovi Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2, insieme al concept Smart Canvas e alle nuove funzioni di Lenovo Qira..

I due notebook premium introducono inoltre NVIDIA RTX Spark, mentre i tablet puntano su penna, voce, immagini e touch. Sul fronte software, Lenovo Qira aggiunge un livello di intelligenza personale capace di mantenere il contesto e aiutare a riprendere un’attività da dove era stata interrotta.

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Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1 puntano sull’AI locale

Il Lenovo Yoga Pro 9n (15″, 11) è il modello destinato a chi necessita di elevate capacità di calcolo direttamente sul dispositivo. La configurazione arriva fino a 128 GB di memoria unificata a 9400 MT/s e utilizza NVIDIA RTX Spark per supportare sviluppo AI, software, creazione di contenuti e rendering 3D. La piattaforma combina tecnologie NVIDIA AI e RTX con l’ecosistema CUDA, consentendo di eseguire localmente modelli di intelligenza artificiale. Il sistema può inoltre coordinare più agenti AI specializzati che lavorano in background, automatizzando attività distribuite tra diverse applicazioni.

Yoga Pro 9n non rinuncia alla componente gaming. La piattaforma NVIDIA RTX permette infatti di utilizzare anche titoli basati sulle tecnologie RTX, affiancando quindi produttività, sviluppo e intrattenimento nello stesso dispositivo. A gestire le prestazioni interviene l’architettura termica Lenovo X Power, mentre il display PureSight Pro OLED punta su precisione cromatica, contrasto e dettaglio. Sono presenti anche una fotocamera IR da 9,2 MP, porte per periferiche professionali e un Force Pad aptico compatibile con la penna digitale.

Più orientato alla versatilità è invece Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11). Anche in questo caso NVIDIA RTX Spark lavora con memoria unificata, fino a 64 GB a 9400 MT/s, ma all’interno di un dispositivo convertibile a 360 gradi. La particolarità è l’input su due superfici: la penna può essere utilizzata sia sul display OLED sia sul Force Pad aptico. Con Yoga Pen Gen 2 arrivano inoltre riconoscimento dell’inclinazione, palm rejection e controlli personalizzabili.

Il notebook può essere utilizzato nelle modalità Laptop, Tablet, Tent, Stand e Canvas, adattandosi a disegno, annotazione, editing, presentazioni e collaborazione. Il display OLED da 16 pollici raggiunge 120 Hz di frequenza di aggiornamento variabile. La piattaforma RTX accelera inoltre applicazioni come Adobe Premiere Pro e ComfyUI e supporta modelli locali come FLUX e LTX.

Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2 portano la creatività sulla penna

La seconda parte della nuova proposta riguarda i tablet. Yoga Tab Plus Gen 2 è pensato per artisti digitali, designer e creator che cercano un dispositivo portatile capace di gestire attività creative e produttive. Il tablet utilizza la Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con CPU Qualcomm Oryon e dispone di un display 4K PureSight Pro da 13 pollici. La superficie ad alta definizione è pensata per illustrazione, editing, annotazioni e contenuti multimediali. Con la tastiera magnetica all-in-one è possibile trasformare il tablet in una postazione portatile, mentre Tab Pen Pro 2 accompagna le attività creative. Il sistema audio Harman Kardon completa la dotazione per chiamate, contenuti e intrattenimento.

Più compatto è Yoga Tab Gen 2, un tablet da 11 pollici e 480 grammi progettato per la mobilità. Il processore MediaTek Dimensity 9500s è ottimizzato per l’AI e supporta disegno, appunti, produttività e intrattenimento. Anche in questo caso sono disponibili tastiera removibile 2-in-1 e Tab Pen Pro 2, così da passare rapidamente dall’utilizzo con penna a quello con tastiera.

Entrambi i tablet condividono una piattaforma di funzioni AI native che comprende Lenovo AI Vision, Qira, Smart AI Input, AI Creation Tools, AI Note e Live Transcript. L’interazione può avvenire tramite penna, voce, immagini e touch.

La penna raggiunge 8.192 livelli di pressione, con rilevamento dell’inclinazione e palm rejection. Lenovo introduce anche gesti come Click to Draw, Squeeze to Select e Flip to Erase. Sul piano software, i due tablet arrivano con Android 17 e beneficeranno di sette aggiornamenti del sistema operativo fino ad Android 24, oltre a sette anni di aggiornamenti di sicurezza fino al 2033.

Smart Canvas e Qira collegano le idee tra più dispositivi

La nuova strategia Yoga non si ferma all’hardware. Lenovo Smart Canvas Concept esplora infatti un ambiente nel quale un’idea può essere acquisita attraverso voce, penna, fotocamera o touch e poi trasferita tra dispositivi compatibili. La dimostrazione realizzata da Lenovo a Innovation World coinvolge Yoga AIO i Aura Edition (32″, 11) e Yoga Tab Gen 2. Il concept mostra come il lavoro possa proseguire da un dispositivo all’altro mentre il progetto passa dall’ideazione alla creazione e al perfezionamento.

In questo scenario si inserisce Lenovo Qira, l’intelligenza personale che accompagna l’utente tra PC e tablet Yoga compatibili. L’assistente è pensato per catturare l’ispirazione, conservare il contesto rilevante e permettere di riprendere un’attività senza ricominciare ogni volta da capo. La nuova generazione Yoga porta quindi insieme AI locale, interazione multimodale e continuità tra dispositivi, con prodotti destinati a esigenze differenti. I due notebook puntano sui carichi creativi più impegnativi, mentre i tablet spostano il baricentro verso penna e mobilità.

Sul fronte dei prezzi, Yoga Tab Plus Gen 2 sarà disponibile da settembre 2026 a partire da 849 euro IVA inclusa, mentre Yoga Tab Gen 2 partirà da 649 euro IVA inclusa. Per Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1 Lenovo comunicherà prezzi e disponibilità in un secondo momento.