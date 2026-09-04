GrapheneOS addio a Pixel 11: Google rimuove una difesa chiave

GrapheneOS non arriverà su Pixel 11, e il motivo non ha nulla a che vedere con capricci di sviluppatori o con licenze software. Manca un pezzo di hardware, o meglio manca una funzione di sicurezza incisa direttamente nel silicio, quella che in gergo si chiama Memory Tagging Extension. Senza quella, il sistema operativo alternativo più noto tra chi mette la privacy davanti a tutto perde la sua base di partenza. E il paradosso è evidente, perché i Pixel sono da sempre i telefoni su cui GrapheneOS gira meglio.

La Memory Tagging Extension, abbreviata in MTE, serve a impedire che certi errori di gestione della memoria si trasformino in attacchi veri e propri. Detta senza tecnicismi, funziona come un sistema di etichette: ogni porzione di memoria riceve un contrassegno e ogni tentativo di accesso deve presentare l’etichetta giusta. Se i due valori non coincidono, l’operazione viene bloccata sul nascere. È una rete di protezione che agisce prima che un bug diventi una porta aperta, ed è proprio il tipo di difesa su cui GrapheneOS ha costruito buona parte della propria reputazione.

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Perché Google ha tolto la Memory Tagging Extension

La funzione era presente sui Pixel delle tre generazioni precedenti, quindi non si tratta di una novità mai arrivata ma di qualcosa che c’era e che è stato tolto. La ragione indicata è concreta e per certi versi banale: recuperare spazio nel chip. Ogni funzione integrata occupa superficie di silicio, e quella superficie è una risorsa finita che va divisa tra tutto ciò che deve stare dentro un processore mobile. Rinunciare a MTE significa liberare area da destinare ad altro.

Dal punto di vista di chi progetta un telefono di massa la scelta ha una sua logica industriale. Il problema è che la sicurezza hardware non è una casella opzionale per tutti allo stesso modo. Per l’utente medio l’assenza di MTE probabilmente non cambierà nulla di percepibile nell’uso quotidiano. Per chi invece installa un sistema operativo pensato per resistere ad attacchi mirati, quella protezione è esattamente il motivo per cui si sceglie un dispositivo invece di un altro.

Cosa cambia per chi usa GrapheneOS

Il progetto GrapheneOS ha sempre avuto un rapporto particolare con la linea Pixel, costruito sulla disponibilità di funzioni di protezione a livello di chip che altrove semplicemente non ci sono. Togliere la Memory Tagging Extension da Pixel 11 significa spezzare quella continuità, e non con un aggiornamento software che si può recuperare in seguito, ma con una decisione presa a monte, nel disegno del processore. Non esistono patch che rimettano dentro un blocco hardware assente. Chi oggi usa GrapheneOS su un Pixel di generazione precedente continuerà ad avere la protezione attiva, perché lì il silicio la contiene. Il salto alla nuova generazione, invece, comporterebbe una perdita netta sul fronte della difesa dalla corruzione di memoria, ed è una perdita che il progetto non è disposto ad accettare. Da qui la posizione netta sull’incompatibilità.

Resta il quadro generale, che è quello di una divergenza tra due esigenze difficili da conciliare. Da una parte l’ottimizzazione dello spazio nel chip, che risponde a vincoli di costo, consumi e prestazioni. Dall’altra un livello di protezione della memoria che una fetta ristretta ma molto attenta di utenti considera irrinunciabile. La rimozione di MTE dice da che parte è caduta la bilancia in questa generazione di Pixel.