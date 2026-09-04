Motorola razr 70 Swarovski a IFA 2026: 35 cristalli e design esclusivo

Il motorola razr 70 with Crystals by Swarovski porta il concetto di smartphone fashion in una nuova dimensione, combinando il design del foldable Motorola con la ricerca cromatica di Pantone e l’artigianalità di Swarovski. Presentato a IFA 2026, il nuovo modello entra nella Brilliant Collection del brand con una configurazione estetica pensata per trasformare il telefono in un vero elemento di stile.

La nuova versione sceglie il PANTONE Meteorite come base cromatica e aggiunge una decorazione composta da 35 cristalli Swarovski in Silver Night, applicati manualmente. A completare il progetto c’è un ulteriore cristallo sulla cerniera, caratterizzato da 32 faccette e progettato per riflettere la luce durante l’apertura e la chiusura del dispositivo. Il risultato mantiene la natura foldable del razr, ma la interpreta attraverso materiali, colori e dettagli che puntano direttamente al mondo della moda e degli accessori premium.

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Motorola razr 70, quando il foldable diventa un oggetto di stile

La caratterizzazione estetica parte dalla finitura PANTONE Meteorite, una tonalità profonda e sobria scelta come superficie sulla quale valorizzare la brillantezza degli elementi Swarovski. La texture trapuntata con effetto soft luxe contribuisce a rendere più articolato l’aspetto del dispositivo, mentre i cristalli vengono distribuiti sulla scocca per creare differenti effetti di luce. I 35 cristalli Silver Night sono posizionati a mano e costituiscono uno degli elementi centrali della nuova edizione. La lavorazione non si limita però alla superficie posteriore: la cerniera ospita infatti un cristallo Swarovski di dimensioni maggiori, caratterizzato da 32 faccette. Questo elemento è stato pensato proprio in relazione al meccanismo del razr. A ogni apertura o chiusura, il cristallo intercetta la luce e rende immediatamente riconoscibile la parte mobile del telefono, uno degli elementi distintivi della famiglia foldable.

Nella confezione è inoltre prevista una cover trasparente, scelta per proteggere il dispositivo senza coprirne la caratterizzazione estetica. L’obiettivo dichiarato da Motorola è quindi mantenere insieme la funzionalità di uno smartphone pieghevole e un’identità visiva più vicina a quella di un accessorio di lusso.

Display, fotocamere e batteria del nuovo razr

Dietro l’estetica impreziosita dai cristalli rimane un dispositivo foldable completo. Il motorola razr 70 dispone di un display esterno da 3,6 pollici, pensato per consentire l’utilizzo di applicazioni complete, la consultazione delle notifiche e la risposta ai messaggi senza dover necessariamente aprire lo smartphone. Quando viene aperto, il dispositivo mette invece a disposizione un Extreme AMOLED da 6,9 pollici, che amplia la superficie disponibile per le attività quotidiane e per la fruizione dei contenuti.

Il comparto fotografico comprende una configurazione con doppia fotocamera principale da 50 MP, affiancata da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Motorola punta quindi a mantenere anche nella versione più orientata allo stile un insieme di caratteristiche dedicate alla fotografia e all’utilizzo quotidiano. L’alimentazione è affidata a una batteria da 4.800 mAh, con un’autonomia dichiarata superiore alle 36 ore con una singola ricarica. Il dato completa una dotazione pensata per accompagnare l’utilizzo del dispositivo senza separare l’aspetto estetico dalle esigenze pratiche.

La Brilliant Collection si inserisce così nella strategia lifestyle-tech di Motorola, con un approccio che porta la personalizzazione direttamente sulla superficie del prodotto. Nel nuovo modello la componente decorativa non viene trattata come un semplice accessorio aggiuntivo, ma diventa parte integrante dell’identità del foldable. Il PANTONE Meteorite, i cristalli Silver Night e il dettaglio Swarovski sulla cerniera costruiscono una versione del razr pensata soprattutto per chi considera lo smartphone anche un elemento attraverso cui esprimere il proprio stile.