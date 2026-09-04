Batteria zinco-iodio: 60.000 cicli e ricarica in 3 minuti

La batteria zinco-iodio è finita sotto i riflettori della ricerca per una combinazione che di solito non va d’accordo: durata lunghissima e ricarica velocissima. Nei test di laboratorio il sistema ha superato i 60.000 cicli di carica e scarica, con tempi di ricarica che scendono fino a circa tre minuti. Numeri che colpiscono, certo, ma che vanno letti con attenzione, perché arrivano da celle piccole, con quantità limitate di materiale attivo e in condizioni elettrochimiche costruite su misura.

Il risultato non nasce dal nulla. Negli ultimi anni la famiglia delle celle Zn-I2 ha collezionato studi che parlano di decine di migliaia di cicli, grazie soprattutto a nuovi materiali per elettrodi, elettroliti e interfacce. Il punto è capire quanto di tutto questo sopravvive quando la cella cresce, quando lo iodio e lo zinco aumentano di quantità e quando le condizioni operative iniziano a somigliare a quelle di un impiego reale.

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Il nodo dei poliioduri e la stabilità dello zinco

Il funzionamento è abbastanza lineare da spiegare: un anodo di zinco metallico, un elettrolita acquoso e un catodo che contiene iodio. I vantaggi sono concreti. Materiali economici e abbondanti, sicurezza intrinseca elevata, nessun elettrolita organico infiammabile come quello che si trova in buona parte delle batterie agli ioni di litio. Sulla carta è una chimica che promette bene, soprattutto in un contesto dove il costo delle materie prime pesa.

Il problema più fastidioso ha un nome tecnico: shuttle dei poliioduri. Si tratta di un fenomeno che favorisce autoscarica, corrosione e una perdita graduale del materiale attivo, con la capacità della cella che scende nel tempo. Non è l’unico grattacapo. Anche la deposizione dello zinco va tenuta sotto controllo, altrimenti crescono dendriti e si innescano reazioni collaterali con l’acqua che mettono a rischio la stabilità dell’anodo.

La strada che sembra più promettente punta a intrappolare gli intermedi dello iodio direttamente dentro la struttura del catodo. Materiali polimerici e matrici porose riescono a interagire con le specie poliioduro, ne limitano la mobilità e allo stesso tempo mantengono lo iodio disponibile per le reazioni durante carica e scarica. È un lavoro di ingegneria dei materiali, più che una scoperta improvvisa.

Tre minuti in laboratorio non sono tre minuti in autostrada

Il dato sulla ricarica rapida va sempre affiancato a due informazioni: la capacità della cella e la quantità di materiale attivo impiegata. In laboratorio una cella può reggere correnti molto elevate senza incontrare le stesse difficoltà di un pacco da decine di kilowattora montato su un’automobile o installato in un sistema di accumulo collegato alla rete. Sono due mondi diversi.

La velocità di ricarica dipende da una serie di fattori intrecciati: diffusione ionica, conducibilità, spessore degli elettrodi, carico areale e stabilità dell’interfaccia tra zinco ed elettrolita. Ingrandire la cella significa quasi sempre perdere qualcosa rispetto ai campioni piccoli, e a quel punto servono compromessi progettuali nuovi.

L’accumulo stazionario come terreno più adatto

Dove questa tecnologia potrebbe davvero dire la sua è nell’accumulo stazionario. In quel contesto peso e volume contano meno del numero di cicli e del costo per unità di energia immagazzinata. Un impianto per rete elettrica, una microrete o un sistema abbinato a fonti rinnovabili possono tranquillamente ospitare una batteria più grande e più pesante, a patto che la vita operativa sia lunga e il costo per ciclo resti basso.

Restano da dimostrare prestazioni solide su celle di dimensioni maggiori, con alti carichi di materiale attivo e condizioni di lavoro realistiche. Qualche studio è già arrivato a celle pouch nell’ordine degli ampere-ora, un passo avanti significativo rispetto ai campioni da banco. Ma la distanza tra un risultato ottenuto in laboratorio e una batteria prodotta in serie rimane ampia, e nessuno finora l’ha colmata.